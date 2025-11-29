Einweihung in Lahr: Das neue Frühförderzentrum soll Kindern in der Entwicklung helfen

Das sonderpädagogische Frühförderzentrum (SFZ) in Lahr ist offiziell eingeweiht worden. Die Einrichtung soll Kinder unterstützen, die in ihrer Entwicklung verzögert sind.
Vertreter von Schulen, der Stadt Lahr und Therapiezentren kamen zusammen, um die Einweihung des sonderpädagogischen Frühförderzentrum (SFZ) zu feiern. Nach der Begrüßung erklärte Rhona Palinkas, die den Bereich frühkindliches Lernen leitet, was das SFZ so besonders mache: „Es ist eine Beratungsstelle im Verbund, das die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und geistige Entwicklung unter einem Dach vereint.“