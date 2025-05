Einweihung in Haiterbach: Waldkindergarten bezieht neues Zuhause

Einweihung in Haiterbach

1 Auch der Vorstand des Natur- und Waldkindergartens Haiterbach fühlt sich im neuen Baumkinderhaus wohl. Ruben Altmann, erster Vorsitzender (von links) Mareike Maier, 2. Vorsitzende, Hannah Langer, Kassiererin, sowie Larissa Schulz, Beisitzerin, und Kindergartenleiterin Christine Käppeler-Brezing. Foto: Angela Baum Die 16 Kinder des Natur- und Waldkindergartens Haiterbach haben endlich ein neues Zuhause bekommen: Jetzt wurde das neue Baumkinderhaus eingeweiht.







Kindergartenleiterin Christine Käppeler-Brezing erklärt, dass das Baumkinderhaus der Gruppe völlig neue Möglichkeiten bietet – so können die Kinder nicht nur vielfältigste Bilderbücher anschauen, In der Bauecke oder in der Puppenecke spielen – nein, sondern es wird auch eifrig mit Naturmaterialien gebastelt oder es wird sogar im Baumkinderhaus einmal pro Woche etwas gekocht, das die Kinder gemeinsam selbst aussuchen dürfen.