Einweihung in Ebhausen: Vogellehrpfad bei Rundgang seiner Bestimmung übergeben

Durch die Modernisierung entstand ein Ideenweg, der nun auch einen Räuberpfad zu bieten hat. Nahezu 50 Teilnehmer waren bei der Eröffnung mit dabei.

Entstanden aus dem Modellprojekt Coworkingland des Ministeriums Ländlicher Raum und des Landkreises Calw wurde der bisherige Vogellehrpfad Ebhausen nicht nur überarbeitet. Aus ihm wurde ein Ideenweg mit Vogellehrpfad und Räuberpfad. Kürzlich wurde er von Bürgermeister Volker Schuler mit einem Rundgang eingeweiht. Los ging es am Hardt-Parkplatz zwischen Ebhausen und Ebershardt.

Der Rathauschef freute sich über die große Anzahl von nahezu 50 Teilnehmern. Nicht nur Erwachsene, auch Familien mit Kindern und das begleitende Familientier, ein Hund, machten sich zur Einweihung auf den gemeinsamen Rundgang, begleitet vom Schwarzwaldverein. So wurden die elf neu gestalteten Stationen entlang des Weges besucht.

Lehrreicher Pfad jetzt attraktiver

Bei diesem Projekt handelt es sich, so der Bürgermeister, um einen lehrreichen Pfad, der attraktiver gestaltet werden konnte und nun auch für Kinder etwas zu bieten hat. Nach langer Zeit sei es wichtig, dass der in die Jahre gekommene Vogellehrpfad neu gestaltet wurde und die teils beschädigten Schautafeln ersetzt und überarbeitet wurden.

Inzwischen hat jeder Ortsteil von Ebhausen seinen eigenen Weg, teils als sogenannte AugenBlick-Runde mit dem Naturpark-Auge des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord beschildert. Die Kinder können mit am Wegesrand gesammelten Naturmaterialien auf dem Ebhauser Weg einen Räuber „Hannikel“ bauen. Wer die auf den neugestalteten Infotafeln abgebildeten QR-Codes mit dem Smartphone scannt, erfährt mehr über heimische Vogelarten. Auch gibt es auf jeder Infotafel weitergehende Informationen zum Ideenweg. Bei diesem barrierefrei zu begehenden Pfad mit den neu gestalteten Schautafeln handelt es sich um ein Projekt der Gemeinde Ebhausen.