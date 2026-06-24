Einweihung in Ebhausen: Vogellehrpfad bei Rundgang seiner Bestimmung übergeben

Durch die Modernisierung entstand ein Ideenweg, der nun auch einen Räuberpfad zu bieten hat. Nahezu 50 Teilnehmer waren bei der Eröffnung mit dabei.
Entstanden aus dem Modellprojekt Coworkingland des Ministeriums Ländlicher Raum und des Landkreises Calw wurde der bisherige Vogellehrpfad Ebhausen nicht nur überarbeitet. Aus ihm wurde ein Ideenweg mit Vogellehrpfad und Räuberpfad. Kürzlich wurde er von Bürgermeister Volker Schuler mit einem Rundgang eingeweiht. Los ging es am Hardt-Parkplatz zwischen Ebhausen und Ebershardt.