Einweihung in Dietingen: „Ein Haus, das Brücken baut und keine Mauern“

Großer Freudentag in Dietingen: Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem Fest wurde die Einweihung des neuen Gemeindehauses in der Ortsmitte gefeiert.
Sonnenstrahlen – passend zum freudigen Ereignis - durchfluteten am Sonntagmorgen das Kirchenschiff während des Gottesdienstes. Auch die Verantwortlichen der Kirchengemeinde, das Pastoralteam und die vielen Besucher aus der Seelsorgeeinheit – auch die Dietinger Feuerwehrabteilung war komplett vertreten – hatten allen Grund zum Strahlen. Endlich war der lang ersehnte Moment gekommen.