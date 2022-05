2 Bürgermeister Andreas Hölzlberger weiht im Kreis der geladenen Gäste die sanierte und erweiterte Festhalle ein. Foto: Stadler

Haiterbach - "Der heutige Tag ist etwas Besonderes, fast schon historisch", so die Eröffnungsworte von Bürgermeister Andreas Hölzlberger zur Einweihung der sanierten und erweiterten Festhalle. Bewusst hatte sich die Gemeinde entschieden, den Festakt in würdigem und nichtausuferndem Rahmen einen Tag vor dem Fest der Stadtkapelle in der Halle zu begehen, musikalisch umrahmt und bewirtet durch die Blasmusiker. Verzichtet wurde auf viele Redebeiträge zugunsten von Gesprächen und geführten Besichtigungen der im neuen Glanz erstrahlenden Festhalle.

Ab 1924 erbaut

In den Jahren 1924 bis 1926 erbaut und 1928 eingeweiht, letztmals renoviert in 1997, ließ der Bürgermeister den jahrzehntelangen Weg bis zur endgültigen Entscheidung, die Festhalle nicht zugunsten von Wohnzwecken an einen Investor zu verkaufen, sie stattdessen zu sanieren und mit einem zeitgemäßen Anbau in eine neue Zukunft zu führen, Revue passieren. Der Rathauschef erinnerte an die emotionalen und leidenschaftlichen Diskussionen zwischen den beiden Polen, entweder keinen Cent mehr in das Gebäude zu stecken oder zu renovieren, da ein Abbruch bei dem in öffentlicher Hand stehenden denkmalgeschützten Objekt ausgeschlossen war. 2016 machte der Gemeinderat den Weg frei für eine Mehrfachbeauftragung, aus der sechs unterschiedliche Ideen mit eigenem Charme hervorgingen. Dass sich das Gremium letztlich für den zweitplatzierten Entwurf entschieden hatte, lag daran, dass dieser durch einen umfangreichen Anbau punkten konnte.

Unvergessliche Gemeinderatssitzung

Zentraler Meilenstein war für den Bürgermeister die unvergessliche Gemeinderatssitzung am 20. September 2017 mit mehreren Abstimmungen, die zunächst eine Vertagung der Entscheidung zum Ziel hatten. Letztlich wurde dann doch mit 14 Ja-Stimmen bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung der Sanierung zugestimmt. "Entscheidungswege verlaufen nicht immer geradeaus und beinhalten oft Umwege und Ausflüge in andere Überlegungen", sagte Hölzlberger, der damals die Festhalle verkaufen und von einem Investor sanieren lassen wollte. Die Einweihung des sanierten Gebäudes mit der neu gebauten Erweiterung ist zwar etwas teurer geworden als mit 3,3 Millionen Euro veranschlagt, aber das Ergebnis ist hervorragend. Teurer deshalb, weil Zusatzleistungen, wie der Einbau einer Klimatisierung hinzukamen, sagte Hölzlberger.

Stolz auf die neue alte Halle

Die Festhalle, so der Bürgermeister, soll künftig intensiv auch für private Feiern genutzt werden und er ist sich sicher, dass trotz kritischer Stimmen, die Haiterbacher stolz sein werden auf ihre neue alte Festhalle. Sein Dank galt allen am Prozess Beteiligten für ihr Engagement, darunter auch Bauamtsleiter Werner Braun.

Für Architekt Fritz Kempf vom Büro Dorn und Partner in Nagold gestaltete sich der Prozess wie in einem Krimi, der sich zwischen Ersatz oder Erhalt abspielte und letztendlich mit der Revitalisierung des Gebäudes einen Beitrag zur Wahrung des Ortscharakters leisten konnte, in einer Zeit, in der Ortsgesichter auch gerne mal verlorengehen. Haiterbach hat der Festhalle mit seiner beeindruckenden Baukunst der damaligen Baumeister eine Chance zur weiteren Existenz gegeben. Der Architekt ging auf die Details beim Umbau und dem sich angliedernden Erweiterungsbau ein. Der schwebend über dem Gelände gestaltete Anbau gewährleistet auch bei Hochwassersituation den erforderlichen Wasserablauf, das Dach wurde extensiv begrünt, eine belichtete Fuge zwischen Anbau und Bestandsbau bildet die Verbindung zwischen Alt und Neu, die Raumakustik wurde verbessert und die Bühne um 30 Prozent vergrößert.

Platz mit hoher Aufenthaltsqualität

Zudem wurde die Außenanlage umstrukturiert, 44 Parkplätze schließen an die für Veranstaltungen angelegte Wiese an und über eine Rampe wurde ein barrierefreier neuer Eingangsbereich geschaffen. Der ganze Platz überzeugt durch hohe Aufenthaltsqualität. Die überdachte Außenterrasse lässt sich gleichzeitig als Bühne für Aufführungen sicher gerne nutzen, bemerkte Architekt Kempf. Nach erfolgter Baugenehmigung im Dezember 2018 wurden im Sommer 2019 Bohrpfähle gesetzt. In der Zeit zwischen Januar 2020, dem Abbruch für den Erweiterungsbau bis zur Fertigstellung im April 2022 wurde die Festhalle auf 637 Quadratmetern saniert und mit 260 Quadratmetern erweitert, so dass insgesamt 4540 Kubikmeter Rauminhalt entstanden. Gemeinsam könne man stolz darauf sein, dass die Baukosten im Rahmen gehalten werden konnten. Sein Dank galt den Fachingenieuren und Statikern und den vielen beteiligten Firmen aus Haiterbach und Umgebung für die Umsetzung selbst schwieriger Details, die hervorragenden Leistungen und für die Sensibilität im Umgang mit den Anforderungen des Denkmalschutzes. Darüber hinaus erwähnte er die souveräne Bauleitung von Matthias Deibler. Mit dem Wunsch an eine glückliche Zukunft für die sanierte Festhalle mit Erweiterungsbau überreichte er symbolisch einen gebackenen Schlüssel an Bürgermeister Andreas Hölzlberger.

Geführte Rundgänge

Nach mehreren Musikstücken der Stadtkapelle Haiterbach, bestand für die eingeladenen Gemeinderäte, Ortsvorsteher, Planungsbüros, Handwerker, Baufirmen und Vorsitzenden der Haiterbacher Vereine neben dem kommunikativen Austausch Gelegenheit zu geführten Rundgängen durch das Gebäude.