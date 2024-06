Einweihung der Stadtpark-Villen: „Einer der attraktivsten Wohnstandorte in Lahr“

„Einer der attraktivsten Wohnstandorte in Lahr“

1 Wohnen in zentraler Lage: die weißen Villen neben dem Stadtpark aus der Vogelperspektive Foto: Klaus Helbig

Die meisten Wohnungen in den Stadtpark-Villen sind verkauft. Probleme hat die federführende DBA Deutsche Bauwert allerdings mit dem geförderten Wohnungsbau. Wegen eines Bewilligungsstopps stehen einige Räume leer.









Link kopiert



Gerade wird noch der letzte Schliff angelegt: In Haus 1 der Stadtpark-Villen wischen gerade zwei Arbeiter den Boden, in anderen Räumen sind die Maler am Werk. „Bis Ende Juli wird auch hier alles fertig sein“, sagt Uwe Birk. Der Vorstand der DBA Deutsche Bauwert hat Grund zur guten Laune: Seine acht Stadtpark-Villen wurden offiziell eingeweiht.