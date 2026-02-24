Einweihung der Hermann-Hesse-Bahn: „Parkgebühren haben mich heftig schlucken lassen“

Lange haben wir auf die Hermann-Hesse-Bahn gewartet und jetzt fährt sie. „Cool!“ war mein Empfinden, als ich nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder von Calw in Richtung Weil der Stadt in einem Zug saß. Welch ein Komfort, welche Aussicht, so ansprechende Bahnhöfe! Das hat die Vorfreude auf den Besuch einer Premieren-Aufführung in der Stuttgarter Staatsoper noch erhöht. Und das Bewusstsein, ökologisch vertretbar von A nach B zu kommen – klasse! Da können wir als Bürgerinnen und Bürger all den Personen, Behörden und Institutionen nur danken, die den Bau der Hermann-Hesse-Bahn geplant, gefördert und vorangetrieben und die immensen Kosten letztendlich nicht gescheut haben.

Zwei Wermutstropfen Ein kleiner Wermutstropfen waren die Parkgebühren von 8,90 Euro, die ich im Parkhaus ZOB für etwa zehn Stunden Parkdauer an einem Sonntag entrichten musste. Gewohnt, dass an den P&R-Parkplätzen an den S-Bahnhöfen in Gärtringen oder Weil der Stadt eine – vollkommen akzeptable – Tagesgebühr von zwei beziehungsweise 1,50 Euro fällig und das Parken am Wochenende kostenfrei ist, habe ich da schon heftig schlucken müssen.

Das lehrt die Erfahrung

Ich hätte mich vorher schlau machen sollen: Im neuen Parkhaus am HHB-Bahnhof in Calw-Heumaden beträgt die Tagesgebühr drei Euro – auch das vollkommen vertretbar. Die Erfahrung lehrt: Nutze nicht das Parkhaus ZOB, wenn Du mit der HHB fahren möchtest, und verzichte auf die eindrückliche Fahrt auf der Steigungsschleife von Calw-ZOB nach Heumaden – schade!. Noch eine dringliche Anregung an die Stadtwerke Calw als Betreiber der Parkhäuser: Analog zu anderen P&R-Parkmöglichkeiten sollte auch im neuen Parkhaus Calw-Heumaden das Parken am Wochenende und abends/nachts kostenfrei sein.

Ein weiterer kleiner Wermutstropfen, den ich künftig besser einkalkulieren werde, heißt „Zeit“: Bei Abfahrt um 14.14 Uhr in Calw-ZOB war ich gegen 14.40 Uhr in Weil der Stadt angekommen und musste etwa 20 Minuten auf die Abfahrt der S-Bahn warten. Zeitlich wäre ich bedeutend schneller dran, führe ich mit dem Auto doch wie bisher nach Gärtringen oder Weil der Stadt – das will ich aber nicht, schließlich haben wir jetzt die Hermann-Hesse-Bahn!

