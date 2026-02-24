Einweihung der Hermann-Hesse-Bahn: „Parkgebühren haben mich heftig schlucken lassen“

Zur Inbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn und den Parkmöglichkeiten hat unser Leser Helmut Carstens aus Neubulach die folgende Meinung.
Lange haben wir auf die Hermann-Hesse-Bahn gewartet und jetzt fährt sie. „Cool!“ war mein Empfinden, als ich nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder von Calw in Richtung Weil der Stadt in einem Zug saß. Welch ein Komfort, welche Aussicht, so ansprechende Bahnhöfe! Das hat die Vorfreude auf den Besuch einer Premieren-Aufführung in der Stuttgarter Staatsoper noch erhöht. Und das Bewusstsein, ökologisch vertretbar von A nach B zu kommen – klasse! Da können wir als Bürgerinnen und Bürger all den Personen, Behörden und Institutionen nur danken, die den Bau der Hermann-Hesse-Bahn geplant, gefördert und vorangetrieben und die immensen Kosten letztendlich nicht gescheut haben.