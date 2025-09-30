Einwanderung: Portugal verschärft Ausländergesetz mit Stimmen der Rechten

Portugal bekommt ein neues Ausländergesetz, das auf viel Kritik stößt. Vor allem bei linksgerichteten Abgeordneten. Unter anderem ist von einem «grausamen» Regelwerk die Rede.
Lissabon - Mit den Stimmen der Rechtspopulisten der Partei Chega hat das Parlament in Portugal ein verschärftes Ausländergesetz verabschiedet. Der umstrittene Entwurf der konservativen Regierung von Ministerpräsident Luís Montenegro wurde nach monatelangen hitzigen Debatten in der Lissabonner "Assembleia da República" gebilligt. Das neue Regelwerk erschwert unter anderem die Familienzusammenführung der Migranten.