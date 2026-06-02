Einwanderung ist Thema: Warum auch Grenzgänger im Kreis Lörrach betroffen wären

Die Schweiz steht vor einer richtungsweisenden Abstimmung über ihre Zuwanderungspolitik.
Verstopfte Straßen, Wohnungsknappheit und die Zersiedelung der Landschaft: Zwar profitiert die Schweizer Wirtschaft vom Zuzug ausländischer Arbeitskräfte – gleichzeitig stößt das Land an seine Grenzen. Die Schweizerische Volkspartei (SVP) will die Zuwanderung bremsen und startet nach der Masseneinwanderungs- und der Begrenzungsinitiative nun einen weiteren Anlauf. Die SVP-Kampagne läuft auf Hochtouren, während Unterstützer und Kritiker jeweils um die Stimmen der Eidgenossen buhlen, die am 14. Juni ihr Votum abgeben werden.