Einwanderung ist Thema: Nein zur SVP-Initiative – Erleichterung auch in Basel und in Südbaden

Die Mehrheit der Schweizer hat am Sonntag gegen die Begrenzung der Einwohnerzahl auf zehn Millionen gestimmt. Das freut Politik und Wirtschaft in der Region Basel.
Die Schweizerische Volkspartei (SVP) wollte mit der Initiative eine aus ihrer Sicht maßlose und unkontrollierte Zuwanderung in die Schweiz einschränken. „Infolge der unkontrollierten Einwanderung in unser Land droht uns demnächst eine Zehn-Millionen-Schweiz. Die regelrechte Bevölkerungsexplosion überfordert unsere Infrastrukturen, zerstört unsere Natur und treibt die Mieten noch mehr in die Höhe. Nach dem Zustrom von über 180.000 Menschen in einem einzigen Jahr muss jetzt endlich gehandelt werden“, begründet die SVP ihre Initiative, die das Bevölkerungswachstum mittels eines zweistufigen Verfahrens strikt begrenzen soll.