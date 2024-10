1 Bessere Kooperation mit den Airlines bei Abschiebungen, das ist eine Forderung der FDP. (Symbolbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Mehrere Bundesländer haben Forderungen in der Migrationspolitik gestellt. Jetzt greift die FDP diese auf - und macht damit Druck auf einen Koalitionspartner.









Link kopiert



Berlin - Die FDP will in der Ampel-Koalition einen härteren Kurs in der Migrationspolitik durchsetzen. Dazu beschloss der Fraktionsvorstand nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Wochenende ein Neun-Punkte-Papier, über das zuerst die "Bild am Sonntag" berichtet hatte.