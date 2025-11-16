Einwanderung: Großbritannien will Asylregeln drastisch verschärfen

Die Labour-Regierung plant die größte Asylreform seit Jahrzehnten und will Großbritannien so weniger attraktiv für Migranten machen. Vorbild soll ein deutscher Nachbar sein.
London - Großbritanniens sozialdemokratische Regierung will die Asylgesetze des Landes nach dem Vorbild Dänemarks drastisch verschärfen. Innenministerin Shabana Mahmood will am Montag in einer Rede im Unterhaus in London Reformpläne vorstellen, die die umfassendsten Änderungen des britischen Asylsystems seit Jahrzehnten darstellen sollen. Damit stellt sich die Ministerin gegen Abgeordnete des linken Labour-Flügels, die einen Rechtsruck ihrer innenpolitisch unter großem Druck stehenden Partei befürchten.