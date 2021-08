Eröffnung in Dobel lässt weiter auf sich warten

1 Noch nichts tut sich am Haus "Gisela", wo die neue Hausarztpraxis entstehen soll. Foto: Gegenheimer

Geduld haben heißt es weiterhin für alle, die auf eine baldige Eröffnung der Hausarztpraxis auf der Sonneninsel warten.

Dobel - Allgemeinmediziner Hendrik Niehoff steht bereit, hat die feste Absichtserklärung der SRH-Gesundheitszentren für das Betreiben einer Praxis im Haus "Gisela" auf dem Klinikgelände, Panoramastraße 2/1 in der Tasche. Auch die Förderzusagen sind da. Allein, so erklärt Bürgermeister Christoph Schaack auf Nachfrage unserer Zeitung, die Einwendungen einer benachbarten Hausverwaltungsgemeinschaft verzögern die bauliche Realisierung der Praxis.

Knackpunkt Parksituation

In der vergangenen Woche, so Schaack weiter, habe die Klinik als Antragstellerin der Umbaumaßnahme, bei der Personalwohnungen in Praxisräume umgewandelt werden sollen, über ihren Architekten Nachbesserungen ans Landratsamt eingereicht. Diese gelte es nun zu bewerten. Knackpunkt ist die Parksituation im Bereich der künftigen Praxis.