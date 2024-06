1 Nachdem ein Mann mit einer Spitzhacke randalierte, musste die Polizei einschreiten. Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Polizei hat nach einem Vorfall in Lahr Ermittlungen gegen einen 21-Jährigen aufgenommen.









Wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht, wurde dem 21 Jahre alten Mann am Samstagabend gegen 22 Uhr der Zutritt zur einer Diskothek in der Fritz-Rinderspacher-Straße in Lahr verwehrt. Dort befinden sich bekanntlich das Universal D.O.G. und das Mensch Meier.