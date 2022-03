1 Florian Kling, Udo Lindenberg und Isabel Götz im Calwer Rathaus Foto: Fritsch

Udo Lindenberg war wieder mal in Calw zu Gast. Diesmal, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen und eine Ausstellung seiner Werke in der Sparkasse zu eröffnen.















Calw - Hoher Besuch in Calw: Udo Lindenberg war zu Gast im Rathaus und eröffnete anschließend eine Ausstellung seiner Werke in der Calwer Sparkasse. Der Musiker wurde im Rathaus unter anderem von den Aurelius Sängerknaben empfangen, die das Lied "Wir ziehen in den Frieden" sangen. Das, so Kulturamtsleiterin Isabel Götz, sei schon lange vorbereitet gewesen. Dass der Liedtext zum Zeitpunkt des Besuchs von Lindenberg jedoch so erschreckende Aktualität bekommen würde, hätte wohl keiner für möglich gehalten. Lindenberg äußerte sich betroffen von den Geschehnissen, appellierte jedoch auch daran, sich die Heiterkeit zu erhalten. Unter den stolzen Augen von Oberbürgermeister Florian Kling trug er sich schließlich ins Goldene Buch der Stadt Calw ein.

Kunst ist zweite Leidenschaft

Im Anschluss ging es für den Musiker in die Sparkasse, wo etliche seiner farbenfrohen Werke noch bis 22. April ausgestellt sind. Die Kunst, betonte er im Gespräch mit unserer Redaktion, sei seine zweite Leidenschaft neben der Musik.