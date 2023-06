Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens steht hochrangiger Besuch aus Berlin ins Haus: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas kommt auf seine Einladung am Dienstag, 6. Juni, nach Offenburg, kündigt die Stadtverwaltung an.

Bei ihrem Abstecher in die Ortenau wird die 55-Jährige den Offenburger Salmen – als „Haus der Demokratie“ eine Kultur- und Erinnerungsstätte mit Museum – besuchen. Dort wird Bas sich in Anwesenheit von Honorationen und Presse in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Die SPD-Politikerin hat in Deutschland nach dem Bundespräsidenten das protokollarisch zweithöchste Staatsamt inne.

Mit dem Eintrag reiht sich die Spitzenpolitikerin in eine illustre Reihe ein: Ihr Amtsvorgänger Wolfgang Schäuble trug sich bei der Wiedereröffnung des Salmen vor rund einem Jahr bereits in das Goldene Buch ein. Bei dieser Gelegenheit verlieh die Stadt dem CDU-Urgestein und Wahl-Offenburger auch die Ehrenbürgerwürde.