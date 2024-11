Letzte Auswärtsausfahrt 2024: Zeughausstraße, 54292 Trier. Im dortigen Moselstadion will der FC 08 Villingen am Samstag (14 Uhr, wir streamen live) den ersten Auswärtssieg in der Regionalliga Südwest einfahren. Am Dienstag wird es beim Heimspiel gegen Fulda eine Gedenkminute für den verstorbenen Präsidenten Dieter W. Haller geben.