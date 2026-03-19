„Eintracht“ Fützen feiert: Musikverein plant Großes zum 155. Geburtstag

Vom 5. bis 9. Mai 2027 lassen es die Fützener Musiker nach fünf Jahren wieder ordentlich krachen. Das Programm ist schon recht detailliert. Und Hilfe ist auch schon organisiert.

Zum Finale der Jahreshauptversammlung des Musikverein Eintracht Fützen ließ die Sprecherin aus dem Vorstandstrio, Janine Gleichauf, die Katze aus dem Sack: „Wir werden im Mai 2027 nach unserem großartigen Jubiläumsfest von 2022 unseren 155 Geburtstag mit einem Festzelt erneut groß feiern“, lautete ihre freudige Ankündigung.

Nachdem der Musikverein vor vier Jahren mit dem Blasmusikfestival und dem Bezirksmusikfest für Furore sorgte, schaut man dieser Neuauflage mit großer Vorfreude entgegen. „Wir haben hier 2022 die besten Erfahrungen gemacht und alle Vereinsmitglieder wollen uns für dieses Highlight wieder unterstützen“ , freut sich Janine Gleichauf über dieses Gemeinschaftsgefühl.

Personell will man in Zukunft für derartige Festivitäten mit anderen Musikvereinen zusammenarbeiten. „Im gegenseitigen Austausch werden wir in diesem Jahr die befreundeten Musikvereine von Blumegg und Riedöschingen bei ihren Jubiläumsfesten mit Arbeitseinsätzen unterstützen.“ Auch bei den Spenden von selbst gemachten Kuchen wird kooperiert. „Im Gegenzug werden uns dann diese Vereine bei unserem 155-jährigen Bestehen mit Einsatzkräften zur Seite stehen“, gab die Vereinssprecherin bekannt.

Motivierend ist auch der 2022 erreichte Überschuss, als man ein sattes Plus in der Vereinskasse verbuchen konnte. Besonders die Kassierer Hanna Basler machte hier nach Aussage des Vereins dank professioneller Arbeit ihr Meisterstück.

Unsere Empfehlung für Sie Konzert in Fützen Musiker setzen Glanzpunkte Junge Talente und die Fützener Kapelle samt den Gästen aus Weizen und Lembach gestalteten ein festliches Konzert.

Auch das vorläufige Programm im Festzelt für 2027 stellte man schon vor. Bereits am Mittwoch, 5. Mai, steigt man mit einem Seniorennachmittag, Kindermusical bis zum Handwerkervesper sowie einer der 80er/90er/2000er Party ein. Am Donnerstag wird es mit einem Wandertreff am Vatertag mit musikalischer Umrahmung hoch hergehen. Nach dem freien Freitag präsentiert sich zum Höhepunkt am Samstag die renommierte Coverband „Die Draufgänger“ aus der Steiermark. Mit dem Bezirksmusikfest und großem Umzug wird am Sonntag, 9. Mai, zum Finale nochmals groß gefeiert.