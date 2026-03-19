„Eintracht“ Fützen feiert: Musikverein plant Großes zum 155. Geburtstag

Vom 5. bis 9. Mai 2027 lassen es die Fützener Musiker nach fünf Jahren wieder ordentlich krachen. Das Programm ist schon recht detailliert. Und Hilfe ist auch schon organisiert.
Zum Finale der Jahreshauptversammlung des Musikverein Eintracht Fützen ließ die Sprecherin aus dem Vorstandstrio, Janine Gleichauf, die Katze aus dem Sack: „Wir werden im Mai 2027 nach unserem großartigen Jubiläumsfest von 2022 unseren 155 Geburtstag mit einem Festzelt erneut groß feiern“, lautete ihre freudige Ankündigung.