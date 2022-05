Eintracht Frankfurt in der Europa League

12 Ganz Frankfurt ist im Rausch: Die Eintracht steht im Finale der Europa League. Foto: AFP/Christoph Stache

Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League. In der Arena spielten sich nach dem Erfolg im Halbfinale gegen West Ham United riesige Jubelszenen ab.















Grenzenlose Freude bei Eintracht Frankfurt: Durch einen 1:0-Erfolg im Rückspiel gegen West Ham United stehen die Hessen im Endspiel der Europa League. In ihrem ersten Europapokalfinale seit 42 Jahren treffen die Frankfurter am 18. Mai (21 Uhr) im spanischen Sevilla auf die Glasgow Rangers. Die Schotten hatten im zweiten Halbfinale RB Leipzig durch einen 3:1-Sieg ausgeschaltet.

In der Frankfurter Arena spielten sich am Donnerstagabend euphorische Jubelszenen ab – vor allem nach Abpfiff, als die Mannschaft gemeinsam mit ihren Anhängern auf dem Rasen den Finaleinzug feierte. Wir haben in einer Bildergalerie die emotionalsten Momente der Frankfurter Fußballnacht zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken!