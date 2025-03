Wenig überraschend setzt Steffen Breinlinger in seinem ersten Spiel als Trainer des FC 08 Villingen auf eine andere Startelf, als dies Adam Adamos in seinem (vorerst) letzten Spiel als 08-Trainer tat.

Leon Albrecht und Kevin Ehmann wurden rechtzeitig zum Spiel des Tabellenletzten beim Tabellenvorletzten fit und fanden sich zunächst auf der Bank wieder. Fragezeichen standen hinter Angelo Rinaldi und Ergi Alihoxha. Während Alihoxha in den Sprung in die Startformation schaffte, wurde Rinaldi nicht in den Kader berufen.

Admir Osmicic fehlt weiterhin. Fabio Liserra war nach seiner Ampelkarte gegen Kassel für das Spiel in Frankfurt gesperrt. Routinier Frederick Bruno steht bei seiner Rückkehr in den Kader der ersten Mannschaft für ihn direkt in der Startelf. Den Sprung in diese schaffte auch Gabriel Cristilli. Mokhtar Boulachab sitzt hingegen nur auf der Bank.

Die Aufstellungen

Eintracht Frankfurt II: Ramming – Kolbe, Doumbia, Loune, Inanoglu, Fenyö, Crljenec, Hauswirth, Harangi, Müller, Wenig.

FC 08 Villingen: Kaiser – Brändle, Bruno, Zölle, Krieger – Pintidis, Tadic, Cristilli, Alihoxha, Derflinger – Sökler.