Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielte der VfB Stuttgart gegen das Team von Eintracht Frankfurt – und siegte mit 2:1 (2:1). Effektive Schwaben nutzten dabei die sich ihnen bietenden Möglichkeiten eiskalt. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir hatten einen überragenden Start und dann versucht, hoch zu attackieren. Das gelang am Anfang einige Male, Frankfurt hat das aber genauso gemacht und das auch sehr gut gemacht. Wir haben aber über weite Strecken nichts zwingendes zugelassen. Dennoch mussten wir etwas verändern. Wir wollten dann tiefer verteidigen, über Konter kommen. Wir hatten einen sehr guten Start in den zweiten Durchgang und verpassen es, das dritte Tor zu machen. Dann mussten wir leiden. Aber insgesamt war es ein reifer Auftritt, der so in Ordnung geht. Wir haben schwere Spiele vor der Brust. Daher war es enorm wichtig, so aus der Länderspielpause zu kommen. Bin zufrieden, wir freuen uns auf die nächsten Wochen.“

Lesen Sie auch

SGE-Trainer Dino Toppmöller: „Nach dem ungünstigen Start hat meine Mannschaft ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten eine gute Energie, waren dominant, hatten hohe Ballgewinne. Aber wir haben aus unseren Möglichkeiten zu wenig gemacht. Gegen eine Topmannschaft wie den VfB muss man aus so etwas Kapital schlagen. Stuttgart wiederum hat beide Tore blitzsauber rausgespielt, das muss man eben auch sagen. “

VfB-Deniz Undav: „Ich wusste gestern schon, dass ich spiele. Guirassy hat kommuniziert, dass er müde ist und lieber von der Bank kommen möchte. Wir beide haben eine Weltklasse-Beziehung. Wir lachen zusammen und freuen uns zusammen. Er hat mir auch direkt gratuliert. Wir müssen den Lauf mitnehmen und kleine Brötchen backen. Heute war nicht unser bestes Spiel aber wir haben Mentalität gezeigt. Es ist besser nicht so gut zu spielen und 3:2 zu gewinnen als gut zu spielen und 2:3 zu verlieren. “

VfB-Maximilian Mittelstädt: „ Es war ein intensives Spiel. Frankfurt hat uns viel abverlangt. Wir mussten einiges investieren. Wir funktionieren einfach unglaublich gut als Team. In der Truppe stimmt es einfach. Wir haben verdient gewonnen. “

SGE-Spieler Kevin Trapp: „Es war ein komisches Spiel. Wenig Leidenschaft. Fällt mir schwer ein sauberes, konkretes Urteil zu fällen. Wir gehen richtig schlecht ins Spiel. Kassieren früh ein Gegentor gegen eine starke Stuttgarter Mannschaft. Danach kamen wir besser in die Partie und machen den Ausgleich aber trotzdem hat der Schwung gefehlt über die 90 Minuten. Dass die Fans so ruhig waren, hat uns natürlich auch nicht geholfen. Wir kennen das so nicht. Die sind immer ein riesen Faktor. Vor allem in der Schlussphase haben sie gefehlt, als sich Stuttgart zurückgezogen hat. “

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „An diesen Zustand kann man sich gewöhnen. Auch wenn das Spiel heute sehr umkämpft war. Wir hatten einen guten Spieleintritt, haben dann aber und zu weit hinten rein drängen lassen. Das 2:1 machen wir in einem guten Moment. Nach der Pause müssen wir das Spiel zumachen. Das ist leider nicht gelungen aber alles in allem ist das ein verdienter Sieg.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.