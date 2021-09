12 Omar Marmoush hat gute Chancen, am Sonntag in Frankfurt für den VfB zu starten. Foto: Pressefoto Baumann/Pressefoto Baumann

Die Bundesliga nimmt nach der Länderspielpause den Spielbetrieb wieder auf. Der VfB Stuttgart ist zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Wir zeigen, mit welcher Startaufstellung von Trainer Pellegrino Matarazzo zu rechnen ist.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart tritt an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) auswärts bei der Frankfurter Eintracht an. Beide Mannschaften eint, dass der Saisonstart nicht so verlief, wie man sich das erwartet hatte. Während der VfB immerhin einmal gewonnen, dafür aber zweimal verloren hat, konnte die Eintracht unter ihrem neuen Trainer Oliver Glasner (kam vom VfL Wolfsburg) bisher noch gar nicht dreifach punkten und hat nach zwei Unentschieden aus den Auftaktpartien erst zwei Punkte auf dem Konto.

„Die haben Feuer unterm Arsch, genauso wie wir. Die wollen auch etwas gut machen, daher erwarte ich ein energiegeladenes Spiel am Sonntag“, umreißt Pellegrino Matarazzo mit deutlichen Worten die bevorstehende Aufgabe. Für den VfB geht es auch darum, von Beginn an hellwach zu sein, was in den Spielen gegen Leipzig und Freiburg nicht gelang. „Leistung entscheidet, das ist Fakt. Wir wollen leisten am Sonntag und ab der ersten Minute Power reinbringen. Es wird darum gehen, von Anfang an dagegenzuhalten, um dann im Verlauf konstruktiven Ballbesitzfußball spielen zu können.“

Für die Partie kann der VfB-Trainer wieder auf Nikolas Nartey und Orel Mangala zählen, die Blessuren überstanden haben und wieder Optionen für den Kader, wenn auch noch nicht für Startelfeinsätze sind. Eine Veränderung deutet sich dafür im Sturmzentrum an. Neuzugang Omar Marmoush hat Matarazzo in den vergangenen Tagen überzeugt. Im Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg agierte Marmoush bereits als Sturmspitze, kann aber auch auf den Flügeln eingesetzt werden. Matarazzo ist sich sicher, dass der Ägypter „unser Spiel mit seiner Qualität bereichern wird.“

