1 Noch Fragen? Michael Merkt (SV Irslingen) ist Eintracht-Fan und bereit für den Gewinn der Europa League. Foto: Merkt

Nach Sevilla, Barcelona und West Ham nun Glasgow Rangers. Eintracht Frankfurt begeistert in der Europa League. Mittwochabend steigt das Endspiel.















Link kopiert

Dietingen-Irslingen - Der Pott gehört an den Main. Wie einst 1980. Keine Frage für Michael Merkt, für einen der Vorsitzenden des SV Irslingen, seit beinahe 30 Jahre Fan der Eintracht.

Am Mittwochabend steigt das große Finale - und mittendrin die Eintracht, Dein Herzensverein. Wie ist momentan Deine Stimmungslage?

Angespannt und aufgeregt, kann es kaum erwarten, bis das Finale steigt.

Welche Chancen hat die Eintracht, die Europa-League zu gewinnen, wenn wir Deinen Verstand fragen?

Mein Verstand sagt mir, dass es sicherlich nicht einfach wird, wir aber dennoch eine reelle Chance auf den Sieg haben.

Und welche, wenn Dein Herz antwortet?

Von innen heraus würde ich es mir so sehr wünschen, dass wir am Ende als Sieger den Platz verlassen.

Wie würdest Du sie als aktiver Fußballer spielen lassen, wenn Du Trainer Oliver Glasner wärst?

Ich würde sie genau wie in den vergangenen Spielen auch auflaufen lassen. Mit frühem Gegenpressing den Gegner unter Druck setzen, um frühzeitig in Führung zu gehen.

Wie könnte Glasgow der Eintracht gefährlich werden?

Als amtierender schottischer Meister mit ihrer Härte dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Sie werden mit viel Selbstbewusstsein auftreten.

Die Eintracht hat in den Europapokalspielen restlos begeistert. Überraschte dies Dich?

Das überrascht mich nicht! Im Gegensatz zu anderen Bundesligavereinen nehmen wir diesen Wettbewerb sehr ernst.

Was sind ihre Stärken?

Unsere schnellen, offensiven Spieler (Knauff, Kostic, Kamada, Lindström). Schmerzen wird der Ausfall von Martin Hinteregger, dafür wird ihn Toure super ersetzen und das Abwehrbollwerk um Tuta und Ndicka verstärken. Zu guter Letzt dürfen wir natürlich unseren Torwart Kevin Trapp nicht vergessen, der eine Bomben-Europa-League-Saison spielt.

Die Liebe zu einem, zu seinem Verein lässt sich ja nicht erklären. Dennoch: Wie bist Du als Schwabe zur Eintracht gekommen? Wann? Warum?

Die Saison 1993/94 mit den Spielern Anthony Yeboah, Jay Jay Okocha und Uwe Bein war sehr beeindruckend, und wir wären fast Meister geworden. Das war für mich der ausschlaggebende Grund als Junge, Eintracht-Fan zu werden.

Was fasziniert Dich an diesem Team? An diesem Verein?

Ganz klar, die Fankultur. So was ist aus meiner Sicht in Deutschland einmalig. Wie die Fans die Mannschaft unterstützen und nach vorne treiben, ist unglaublich. Außerdem hat der Verein eine gute Führungsebene.

Lässt sich da einiges mitnehmen zum SV Irslingen?

Wir haben ebenfalls super Fans, die uns in einer Vielzahl von Heim- und auch Auswärtsspielen unterstützen.

Welches waren und welche sind Deine Lieblingsspieler? Auch welche, die nicht bei der Eintracht gespielt haben oder spielen?

Jay Jay Okocha, Kevin Prince Boateng, Fußballgott Alex Maier und David Abraham.

Wie wird der Mittwoch für Dich verlaufen? Gibt es noch mehr Eintracht-ler in Irslingen? Oder machst Du was zusammen mit dem Eintracht-Fanclub Villingendorf?

Public Viewing bei mir im Schuppen mit Freunden. Weitere Irslinger Eintracht-Fans habe ich ebenfalls eingeladen. In Villingendorf wird das Spiel aber ebenfalls verfolgt.

Und wird wie der Donnerstag aussehen? Urlaub beantragt?

Urlaub habe ich keinen beantragt, den Morgen habe ich mir mal freigehalten.

Dein Tipp für den Fight gegen Glasgow?

Es wird sicherlich ein spannendes und packendes Spiel, welches wir aber mit 3:1 für uns entscheiden werden. Das Gespräch führte Andreas Pfannes.