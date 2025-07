Einteilung der Ligen: Erstmals spielen die Rottweiler Basketballer in der Oberliga

Erstmals spielen die Rottweiler Basketballer in der Oberliga

Ab Ende September startet wieder die Basketball-Saison – die Ligeneinteilung ist nun veröffentlicht.







Erstmals in seiner Geschichte spielen die TSV Rottweil Werwolves nach dem Oberliga-Aufstieg in der Spielzeit 2025/26 ab Ende September in der sechsten Liga mit. Vor vier Jahren noch trennten die Rottweiler als Bezirksligist vom damaligen ProA-Zweitligisten Panthers Schwenningen fünf Spielklassen. Heute sind die Werwolves nur noch zwei Klassen unter dem regional bekanntesten Team, dem Regionalligisten Black Forest Panthers. Aktuell gibt es im Bundesgebiet von der 1. Bundesliga bis zur Kreisliga neun unterschiedliche Spielklassen.