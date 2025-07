Schon in den nächsten Wochen beginnt die Sanierung einer Stützmauer entlang des Weidenbachs in Zimmern. Deshalb ist bei dem Projekt besondere Eile geboten.

In Bisingens Teilort Zimmern ist Gefahr in Verzug: Die Bachmauer im Bereich Weidenbachweg ist nicht mehr stabil genug. Zwar war diese Natursteinmauer schon länger sanierungsbedürftig, aber das Hochwasser vom Mai 2024 hat dem Bauwerk noch stärker beschädigt.

Ein eigens beauftragter Statiker kommt zur Einschätzung, die Sanierung der Bachmauer „sofort in Angriff zu nehmen“. Grund: Stürzt die Mauer ein, gerät die Böschung ins Rutschen, was die „Standsicherheit des darüber liegenden Gebäudes gefährdet“. Jedes weitere Hochwasser könnte die Mauer einreißen.

Weil die Gebäude bewohnt sind, bedeutet das auch, dass potenziell Personen potenziell bedroht sind, wenn die Mauer einstürzt.

Kosten werden 250 000 Euro geschätzt

Deshalb ist dringendes Handeln notwendig. Der Gemeinderat hat die Arbeiten, die auf rund 250 000 Euro geschätzt werden, deshalb beauftragt – mit einstimmigem Votum. Wie Bürgermeister Roman Waizenegger dem Gremium berichtete, könne man nicht bis September warten: Der Baustart ist also schon in den nächsten Wochen.

Zusätzlich zur Stahlbetonwand, ist eine zusätzliche Rückverankerung in den Hang mit einer zusätzlichen Spritzbetonwand erforderlich. Verankert wird die Mauer mit Erdnägeln, die horizontal fünf Bis zehn Meter ins Erdreich ragen werden.

Einverständnis der Eigentümer ist erforderlich

Weil die Arbeiten deshalb auch auf privaten Grundstücken stattfinden wird, muss von betroffenen Eigentümern noch das Einverständnis eingeholt werden. Außerdem, so kündigt die Gemeinde an, würden Beweissicherungen an den Gebäuden durchgeführt.