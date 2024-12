Einstimmung auf den Advent: Das war beim Lauterbacher Weihnachtszauber geboten

1 Stimmungsvoll und farbenfroh war es rund um den Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz. Foto: Fehrenbacher

Ob Bratwurst, Pommes, Nuggets, Burger, Zwiebelkuchen, Flammkuchen, Waffeln, Crêpes und Striebele oder Kuchen: Hungrig musste bei diesem derartig reichhaltigen Speisenangebot beim Weihnachtszauber in Lauterbach niemand nach Hause gehen.









Viele Vereine und Privatpersonen lockten an mehr als 20 Ständen mit einem reichhaltigen Speisen- und Getränkeangebot sowie vielen selbst gemachten Artikeln wie Strick- und Häkelwaren, Dekokissen, Karten, Mutmachern und Kerzen und vielem mehr. Zahlreiche Besucher kamen auf den Rathausplatz, in das Haus des Gastes und in den Sitzungssaal des Rathauses. Und auch der Durst konnte mit zahlreichen Getränken wie Glühwein oder Punsch, Kaffee, Tee und Kaltgetränken gestillt werden.