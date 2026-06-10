Einstimmiges Ja im Rat: Schuttertal erhöht die Kita-Gebühren

Die Beiträge für die drei Kindergärten der Gemeinde erhöhen sich in den zwei kommenden Jahren. Einen Appell richtete Bürgermeister Litterst an die Landesregierung.
Einstimmig hat der Gemeinderat hat die Anpassung der Gebühren für die drei Kindergärten nach den Sommerferien beschlossen. Die genauen Beträge wurden in der Sitzung nicht diskutiert. Laut der Vorlage wurden die geänderten Gebühren bereits am 20. Mai im Lenkungskreis vorgestellt. Daher war Bürgermeister Matthias Litterst auch dankbar, dass die Elternvertreter im Gremium „Verständnis für die Zwangslage der Gemeinde“ geäußert hätten. Das sei zumindest der Eindruck, den der Bürgermeister aus der Sitzung mitgenommen habe. Also gab es hier „ein großes Kompliment“ an alle Eltern.