Einstimmig bestätigt Dominik Kittler bleibt Auggener Feuerwehrkommandant jut 18.03.2026 - 15:00 Uhr 1 Bürgermeister Ulli Waldkirch gratulierte Dominik Kittler (rechts) zur erneuten Wahl zum Feuerwehrkommandanten. Foto: Jutta Schütz Der Gemeinderat Auggen bestätigte die Wahl des Feuerwehrkommandanten. Link kopiert Diese war durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Auggen bei deren Hauptversammlung am 8. März erfolgt. Dominik Kittler ist damit erneut für fünf Jahre zum Kommandanten bestellt, wie Bürgermeister Ulli Waldkirch die vielen Zuhörer in der Gemeinderatssitzung informierte. Er sei sehr froh darüber, dass Kittler sein Amt weiter ausübe und ihm die Kameraden das Vertrauen ausgesprochen hätten. Der Bürgermeister entschuldigte sich dafür, dass er dieses Jahr nicht habe persönlich an der Hauptversammlung der Feuerwehr habe teilnehmen können. „Neva Ceri als Bürgermeister-Stellvertreterin konnte mich aber würdig vertreten“, teilte er mit. Lob für die Wehr Die Aktiven der Feuerwehr und hier besonders Dominik Kittler stünden der Verwaltung das ganze Jahr über bei Fragen zum Brandschutz oder zur Wasserversorgung beratend zur Seite, dafür bedanke er sich besonders, betonte Waldkirch. Unsere Empfehlung für Sie Besondere Auktion in Auggen 21-Jähriger ersteigert Feuerwehrauto und verwirklicht sich Kindheitstraum Die Gemeinde Auggen hat ihr altes Löschfahrzeug öffentlich versteigert. Ein 21-Jähriger aus dem Dorf hat zugeschlagen. Warum – das hat er unserer Zeitung erzählt. Im Namen des Gemeinderates überreichte er ein Weingeschenk an den neuen alten Kommandanten.