Einstimmig bestätigt: Dominik Kittler bleibt Auggener Feuerwehrkommandant

Diese war durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Auggen bei deren Hauptversammlung am 8. März erfolgt.

Dominik Kittler ist damit erneut für fünf Jahre zum Kommandanten bestellt, wie Bürgermeister Ulli Waldkirch die vielen Zuhörer in der Gemeinderatssitzung informierte. Er sei sehr froh darüber, dass Kittler sein Amt weiter ausübe und ihm die Kameraden das Vertrauen ausgesprochen hätten. Der Bürgermeister entschuldigte sich dafür, dass er dieses Jahr nicht habe persönlich an der Hauptversammlung der Feuerwehr habe teilnehmen können. „Neva Ceri als Bürgermeister-Stellvertreterin konnte mich aber würdig vertreten“, teilte er mit.

Lob für die Wehr

Die Aktiven der Feuerwehr und hier besonders Dominik Kittler stünden der Verwaltung das ganze Jahr über bei Fragen zum Brandschutz oder zur Wasserversorgung beratend zur Seite, dafür bedanke er sich besonders, betonte Waldkirch.

Im Namen des Gemeinderates überreichte er ein Weingeschenk an den neuen alten Kommandanten.