Von der Firma Reifen Göggel hat das zuständige Landratsamt inzwischen die Papiere, von einer Anliegerin aber den schriftlichen Einspruch gegen den geplanten 40.000-Liter-Superbenzintank im Erdreich. Wann die Behörde den Tiefbau-Krimi entscheiden will, hat sie unserer Redaktion auf Anfrage mitgeteilt.

Bei Reifen Göggel in Gammertingen geht es rund. Es rollen nicht nur die Reifen vom Hof des größten deutschen Pneu-Herstellers, sondern hinterm Haus rollen auch die Bagger. Sie graben tiefe Gruben, verlegen Rohre und wohl auch schon Tanks. Die Nachbarin und Anliegerin Maria Reiser behält die Baumaßnahme im Auge. Sie hat im Rahmen der gesetzlichen Nachbarbeteiligung im Baugenehmigungsverfahren beim Landratsamt schriftlich Einspruch gegen einen 40.000-Liter-Superbenzintank erhoben.

Und nicht nur das. Sie bat das Landratsamt bereits in einem Schreiben datiert vom 17. April darum, die Firma und die rege Bautätigkeit dort zu überprüfen. Immerhin fehle ja noch der rote Punkt, sagt sie. Maria Reiser argumentiert mit der Nähe zur Lauchert, dem schwierigen Tauchsanduntergrund und der ihrer Meinung nach möglichen Explosionsgefahr bei schweren Gewittern. Und sie wehrt sich dagegen, dass das alles in einem vereinfachten Verfahren über die Bühne gehen soll.

Rege Bautätigkeiten bei der Firma Reifen Göggel in Gammertingen.

Im Schreiben der Buchhändlerin heißt es zudem: „Mit einem DEKRA-Gutachten wird nach Paragraf 41 Absatz 2, Nr.2 AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Anm. der Redaktion) ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren als Ausnahme ....beim Landratsamt beantragt. Für ein vereinfachtes Verfahren sehe ich wegen Gefahr von Emissionen keinen Anlass und erhebe dagegen eine Einwendung“, schreibt Maria Reiser in ihrem schriftlichen Einspruch.

„Verkehr könnte Schüler gefährden“

Und weiter: „Die Straße, die zur geplanten Tankstelle führt, ist sehr schmal und führt an dem Grundstück des Schey-Areals vorbei. Dort sind sehr viele Schüler zu Fuß unterwegs, die durch das zu erwartende höhere Verkehrsaufkommen gefährdet werden. Ich hatte für die in Bau befindliche betriebseigene Waschanlage keine Einwendung und denke, dass die Menge an Fahrzeugen, die für diesen Zweck dort zusätzlich fahren werden , die Kapazität dieser Straße ausreichend belastet.

Reiser sieht mitten in der Stadt zu hohe Risiken

Die Planung für das angrenzende Areal steht noch nicht fest und falls an dieser Stelle öffentliche Veranstaltungen stattfinden oder eine Stadthalle gebaut wird, muss eine Feuerwehrzufahrt berücksichtigt werden.Ich habe dem Bau einer Waschanlage im Oktober zugestimmt, denke aber, dass eine Tankstelle mit explosivem Treibstoff mitten in der Stadt hohe Risiken birgt“, sagt Reiser.

Im Laufe des Monats Juli soll die Entscheidung falllen

Nach dem Großbrand, womöglich ausgelöst durch das Feuerwerk zur Hochzeit des Firmenchefs Bruno Göggel war der Unmut bei den Nachbarn groß. Inzwischen wird gegen den Pyrotechniker ermittelt. Unsere Redaktion stellte zu der Baumaßnahme, zu den Gründen für ein vereinfachtes Verfahren und zur Argumentation der Anliegerin der Firma Reifen Göggel einige Fragen. Die blieben bislang allerdings unbeantwortet.

Im Juli fällt die Entscheidung

Das Landratsamt Sigmaringen bestätigte auf unsere Anfrage zum Sachstand der von Göggel beantragten Baugenehmigung unserer Redaktion: „Nach Auskunft von Adrian Schiefer, unserem Dezernenten für Bau und Umwelt, liegen dem Landratsamt inzwischen die vollständigen Antragsunterlagen für die Betriebstankstelle vor, so dass diese nun geprüft werden können. Mit einer Entscheidung ist im Laufe des Juli zu rechnen“.