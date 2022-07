FC Holzhausen mit neun Toren in zwei Tests

1 Auch wieder mit dabei für den FC Holzhausen ist Nils Schuon, der lange verletzt war. Im Test gegen Trossingen erzielte er auch einen Treffer. Foto: Wagner

Spvgg Trossingen - FC Holzhausen 0:7 (0:3) - In prächtiger Torlaune zeigte sich der FC Holzhausen am Samstag beim Vorbereitungsspiel gegen Landesligist Spvgg Trossingen. Dabei wechselte Trainer Pascal Reinhardt gleich sieben mal durch und brachte auch die Neuzugänge des FC Holzhausen zum Einsatz.

Neuzugänge treffen

Schon nach neun Minuten hatten Julian Oberle, Carlos Konz (mit seinem Premierentreffer für den FC) und Nils Schuon einen 0:3-Vorsprung erzielt. Nach der Halbzeit wechselte der überlegene Neu-Oberligist mächtig durch und Kevin Müller, Janik Michel und der Neuzugang aus Dornstetten, Felix Burkhardt, trafen zum halben Dutzend. In der Schlussminute durfte sich ein mit Heiko Belser ein weiterer Neuer in die Torschützenliste eintragen.

"Für das erste Spiel nach kurzer Pause lief der Ball schon ganz gut. Auch konnte ich die Neuen unter Wettkampfbedingungen sehen. Natürlich gibt es bei so vielen Wechseln immer mal ein Bruch im Spiel, das ist normal", so Trainer Pascal Reinhardt, der gleichzeitig das Amt des sportlichen Leiters ausübt. Reinhardt hatte mit Benjamin Maier nun das erste Mal bei einem Spiel seinen Co-Trainer an der Seite.

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Kevin Müller, Pascal Schoch (46. Oli Grathwol), Heiko Belser (46. Enrico Huss), Marcel Sieber (37. Felix Burkhardt), Julian Oberle (58. Luca Pantel), Carlos Konz, Nils Schuon (46. Janik Michel), Tim Göttler (46. Fabio Pfeifhofer), Niklas Schäuffele (58. Domenico Mosca), Andrej Schlecht.

Partie gegen Albstadt

FC Holzhausen - FC Albstadt 07 2:0 (2:0). Die Partie war für den FC Holzhausen die sechste Trainingseinheit in der ersten Woche der Vorbereitung. Das merkte man den Spielern auch an, denen gegen den FC Albstadt 07 etwas die Spritzigkeit fehlte. Der Landesligist machte es zudem gut, was dazu führte, dass Holzhausen viele einfache Fehler machte.

"In den beiden Partien hat man auch gemerkt, dass viele Spieler noch nicht so zusammengespielt haben", sagt Trainer Pascal Reinhardt, der in der Halbzeit gleich zehn Spieler auswechselte. Lediglich Marius Oberle spielte über die vollen 90 Minuten. Gegen Albstadt wurde neben Viererkette auch der Einsatz der Dreierkette geübt.

"Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit, wie wir vor dem Saisonstart gerne hätten", so Reinhardt, der nun auf das Pokalspiel gegen die Young Boys aus Reutlingen blickt, das der neue Oberligist als weiteren Test nutzen will.

Besonders war in den beiden Testspielen: Holzhausen erzielte sechs der neun Tore aus Standard-Situationen.