Einsparungen im Blick: Gemeinderat Schwanau beschließt seinen Haushalt mit deutlichem Minus

Der Schwanauer Gemeinderat hat den Etat für 2026 mit einer Lücke von 2,4 Millionen Euro einstimmig beschlossen. Kritik gab es an der Aufgabenverteilung von Land und Bund.
Das Zahlenwerk für den kommenden Haushalt hat der Gemeinderat bereits am 1. Dezember beraten. Nun stellte Rechnungsamtsleiterin Karin Hildebrand am Donnerstagabend den überarbeiteten und zu beschließenden Haushaltsplan 2026 vor: „Der Plan sieht ordentliches Ergebnis mit einer Lücke von 2,38 Millionen Euro vor.“ Außerdem seien zusätzlich noch Malerarbeiten an der Nonnenweirer Ludwig-Frank-Grundschule in Höhe von 90 000 Euro aufgenommen worden. Man sei darüber froh, dass die Gemeinde keine Kredite für Investitionen aufnehmen müsse.