Einsparungen gehen nach hinten los: Erlösverlust im Lahrer Stadtwald löst Debatte über Kürzungen aus

Einsparungen beim Forstbetrieb führten in Lahr zu einem Erlösverlust. Aus diesem Anlass entbrannte im Lahrer Ratssaal eine rege Diskussion über die Haushaltskonsolidierung.
„Eigentlich sollten wir alle ganz entspannt sein“, sagte OB Markus Ibert bei der ersten öffentlichen Sitzung eines Gremiums nach der Sommerpause. Doch die Zusammenkunft des Haupt- und Personalausschusses, wenngleich kurz, war direkt intensiv. Im Zentrum stand eine Diskussion um die städtischen Finanzen und das künftige Vorgehen, um diese in den Griff zu bekommen.