Einsparungen gehen nach hinten los: Erlösverlust im Lahrer Stadtwald löst Debatte über Kürzungen aus

Einsparungen beim Forstbetrieb führten in Lahr zu einem Erlösverlust. Aus diesem Anlass entbrannte im Lahrer Ratssaal eine rege Diskussion über die Haushaltskonsolidierung.

„Eigentlich sollten wir alle ganz entspannt sein“, sagte OB Markus Ibert bei der ersten öffentlichen Sitzung eines Gremiums nach der Sommerpause. Doch die Zusammenkunft des Haupt- und Personalausschusses, wenngleich kurz, war direkt intensiv. Im Zentrum stand eine Diskussion um die städtischen Finanzen und das künftige Vorgehen, um diese in den Griff zu bekommen.

Grünen-Stadtrat Sven Täubert war es, der die Debatte ins Rollen brachte. Das Gremium sollte eine Budgetüberschreitung beim Stadtwald bewilligen – eigentlich eine Formsache, da das nötige Geld an anderer Stelle eingespart werden konnte. Täubert hatte allerdings die Vorlage aufmerksam gelesen und störte sich besonders an einem Punkt: „Die im Haushaltsplanverfahren vorgenommenen Ausgabenreduzierungen in Höhe von circa 100 000 Euro haben dazu beigetragen, dass Holzerntemaßnahmen nicht oder nur vermindert durchgeführt werden konnten“, heißt es in der Vorlage. Der Forstbetrieb habe Drittunternehmer dadurch nicht mit erforderlichen Arbeiten beauftragen können, dadurch wiederum konnten „deutlich weniger Erlöse“ erwirtschaftet werden.

Räte wünschen sich, über solche Fälle vorab informiert zu werden

Täubert wollte von der Verwaltung genaue Zahlen hören, die diese auch lieferte: Demnach betrugen die Einnahmenverluste 200 000 Euro. Der Fraktionsvorsitzende schlussfolgerte: „Pauschale Einsparungen funktionieren nicht“. Fraktionskollegin Dorothee Granderath brachte das Dilemma auf den Punkt: Wenn Einsparungen in Höhe von 100 000 Euro zu einem Erlösverlust von 200 000 führen, dann sei dies „kein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung“. „Die ganze Aktion“, mahnte Granderath, „hat jetzt den Haushalt 100 000 Euro gekostet“.

Zum Hintergrund: Bei den Beratungen für den Haushalt 2025 im vergangenen Jahr wurde ausführlich diskutiert, wie die Stadt am geschicktesten Geld sparen kann. Einer der Hauptpunkte: Pauschale Einsparungen im Budget aller Ämter in Höhe von zwölf Prozent. Genau dieses Vorgehen stellten die Räte anhand des Beispiels Forst nun in Frage.

Diana Frei: „Pauschale Kürzungen führen zu Problemen“

„Pauschale Haushaltskürzungen führen zu solchen Problemen im Details. Wir müssen weg davon, weil wir die Konsequenzen nicht kennen“, sagte Diana Frei. „Gewisse Ämter sind dann nicht arbeitsfähig.“ Die haushaltspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion wollte dies jedoch nicht (nur) als Kritik an der Verwaltung verstanden wissen, sondern auch als Selbstkritik. „Es fällt uns auf die Füße, das müssen wir uns als Gemeinderat zuschreiben.“

Die Stadträtin stellte zwei Forderungen an die Verwaltung. Zum einen dürfe das Instrument der pauschalen Kürzungen nicht auch für den kommenden Haushalt verwendet werden, zum anderen müsse in Fällen wie diesem der Gemeinderat in Kenntnis gesetzt werden, um die Situation gegebenenfalls neu bewerten zu können.

Konsequenzen der Kürzungen sind nicht immer absehbar

Auch Rudolf Dörfler (CDU) gefallen die pauschalen Kürzungen nicht. „Sie sind ein Zeichen von Hilflosigkeit.“ Den aktuellen Fall des Erlösverlusts stufte er jedoch als nicht allzu kritisch ein. „Die Bäume sind ja noch da, sie können immer noch abgeholzt werden.“ Benjamin Rösch (AfD) betonte, dass die Räte nicht „mit dem Finger auf die Stadtverwaltung“ zeigen könnten, sondern sich selbst hinterfragen müssten. „Wir müssen den Mut entwickeln, Dinge komplett in Frage zu stellen“, blickte er auf den kommenden Haushalt voraus.

Die Stadtverwaltung in Person von OB Markus Ibert verteidigte das Vorgehen: „Wenn wir immer schon wüssten, was am Ende herauskommt, bräuchten wir ja keine Planungen“, sagte er. Die in der Vorlage genannten Punkte interpretiere er nicht als Vorwurf an die Verwaltung, sondern als Feststellung.

Täubert zeigte sich am Ende zufrieden. „Ich wollte genau diese Diskussion anstoßen, jetzt wo wir den Haushaltsberatungen näher kommen.“ Er fasste zusammen: „Ich kann bei pauschalen Kürzungen nicht überblicken, welche Auswirkungen sie haben.“ Manchmal würde es funktionieren, manchmal – wie im Fall des Forstbetriebs – eben nicht. Sein Appell: „Wir müssen mehr konkrete und weniger pauschale Einsparmöglichkeiten finden.“

Tempo bei PV-Anlagen

Die Räte wurden bei der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses über die Vorgehensweise bei PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden informiert. Wie berichtet, untersagt die Stadt aus Haftungsgründen den Vereinen eine Installation auf eigene Faust, wodurch der SC Lahr, der PV-Module über die Solarinitiative der Volksbank auf dem Stadiondach anbringen wollte, noch auf eine Anlage wartet. Sven Täubert (Grüne) betonte, dass er die Gründe der Stadt nachvollziehen könne, hakte aber nach, warum man vor 20 Jahren bei Dachflächen, die an die Solarstrom-AG vergeben wurden, noch anders vorgegangen sei. Er habe die Befürchtung, dass die Gründung der EWWG, mit der diese Installationen nun erfolgen sollen, noch etwas auf sich warten lasse. Auch Eberhard Roth (KFWL) lobte die „klare Linie“ der Verwaltung, betonte jedoch, dass „sehr schnell“ eine Lösung für den SC Lahr gefunden werden sollte. Rudolf Dörfler (CDU) merkte an, dass das Tribünendach vor einer Sanierung gar nicht für eine solche Anlage geeignet sei. OB Markus Ibert versicherte den Räten, dass zurzeit Wege ausgelotet werden, um die PV-Anlage zu realisieren.