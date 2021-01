Einsparungen für Schulen in VS Gesamtelternbeirat sieht sich ausgebremst

Nach Bekanntwerden der Pläne ging ein Raunen durch die Schullandschaft. Pädagogen wie schulinterne Kreise sprachen von einem "katastrophalen Ansatz auf Kosten der Schwächsten, der Kinder und Jugendlichen".

Ein genauer Blick auf die jüngsten Zeugnisse einer mehr als holprigen Kommunikation: Der eher fragile Frieden war vor wenigen Wochen wieder hergestellt, als die Stadt den GEB dann doch zum gemeinsamen Gespräch mit den freien Trägern aus VS zur Zukunft der Schulsozialarbeit und möglichen Veränderungen einlud. Eine Einladung mit Hindernissen, denn diese sei erst dann zustande gekommen, berichtet Berthold, als sich SPD-Chef Nicola Schurr für eine Teilnahme des Gesamtelternbeirates ausgesprochen habe. "Ansonsten wären wir da nicht dabei gewesen."

Debakel bei Schulsozialarbeit

Nach dem Debakel in Bezug auf einen Weichenwechsel bei der Schulsozialarbeit droht der nächste thematische Aufreger: Das Ganztagsangebot soll ausgedünnt oder an einzelnen Schulen sogar abgeschafft werden, entnehmen Berthold und sein Stellvertreter Manuel Perzinger den Unterlagen für die kommenden Etatberatungen mit diversen Einsparungsvorschlägen. "Mit Entsetzen hat der Gesamtelternbeirat der städtischen Schulen Villingen-Schwenningen die Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung aufgenommen", reagieren sie auf das schulische Gesamt-Sparpaket. Noch größer wird das Entsetzen aus einem anderen Grund: "Warum", fragt sich der Vorstand, sollten diese Ideen bereits in den Ausschüssen diskutiert werden, "bevor wir die Möglichkeit zu einer Stellungnahme hatten".

Und damit zwei Wochen vor dem vereinbarten Gesprächstermin am Vormittag des 3. Februar? "Da der Gesamtelternbeirat sicherlich dagegen ist, fragt man ihn auch nicht?", mutmaßt nicht nur Berthold. Was man von Seiten der Stadt Villingen-Schwenningen "aber nicht beachtet, oder beachten will, ist die Gesetzeslage in Baden-Württemberg". Denn laut Schulgesetz bedürfe es bei der Einrichtung einer Ganztagsschule der Zustimmung der Schulkonferenz und der Gesamtelternbeirat der städtischen Schulen in Villingen-Schwenningen und der Gesamtlehrerkonferenz einer Schule.

"Gleiches gilt unserer Meinung nach auch bei der Beendigung!" In den vergangenen Jahren sei der Ausbau von Ganztagesschulen in VS gefördert, Millionen von Euro seien verbaut worden, um diese Schulform zu betreiben. "Jetzt kann sich das die Stadt nicht mehr leisten und es soll eingestellt werden?", fragen sich die insgesamt 54 Elternbeiräte aus 27 Schulen, die rund 10000 Schüler und gut 15 000 Eltern vertreten.

Nicht nur im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, sondern auch in einem ausführlichen Schreiben macht Berthold seinem großen Ärger Luft. Widerstand kommt auch zu einem Thema, das einen anderen Beirat betrifft. Der GEB Schulen werde die Kollegen vom Beirat für die VS-Kitas bei sämtlichen Aktionen unterstützen, welche sich gegen die Gebührenanpassung bei den Kindertageseinrichtungen richte.

Wie berichtet, sollen diese teils um mehr als 80 Prozent steigen. Wann, so Berthold, "richtet sich der Herr Oberbürgermeister mit seinen Ämtern nach dem Schulgesetz und bezieht uns mit unserem Wissen mit ein? Warum werden im Haushalt Eltern belastet, welche eh schon genug Probleme haben? Warum fragt keiner nach Personalstellen bei der Stadt, welche in den vergangenen Jahren übernommen wurden und jetzt Geld kosten?" Zum Schluss findet Berthold auch versöhnliche Worte: "Der GEB steht weiterhin für sachliche Gespräche im Vorfeld bereit." Nicht zuletzt auch deshalb, weil in die erneute Welle von Verärgerung dann doch die Ansage von OB Roth kommt, dass man auf "unsere sachliche Gesprächsbereitschaft nicht verzichten will".

Ähnlich auch die offizielle Stellungnahme der Pressestelle der Stadt: "Der Stadt Villingen-Schwenningen ist die weitere gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gesamtelternbeirat (GEB) der städtischen Schulen wichtig." Die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung und die Verwaltungsspitze stehen mit dem GEB in regelmäßigem Austausch. Zum Reizthema Schulsozialarbeit schreibt Pressesprecherin Oxana Brunner: "Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung konnte die Verwaltung über dieses Thema nicht öffentlich informieren, da zunächst eine Abstimmung mit den beauftragten Trägern und den Ratsmitgliedern erforderlich war. Zu keiner Zeit war es Intention der Stadtverwaltung, den Dialog über die Presse und nicht direkt mit dem GEB zu führen. Uns ist an einem sachlichen Austausch und der Mitwirkung des GEB für ein erfolgreiches gemeinsames Vorgehen gelegen."

Signale aus dem Rathaus

Trotz aller Signale aus dem Rathaus: Aus schulinternen Kreisen hagelt es weiterhin massive Kritik an den geplanten Einsparungen. "Eine Stadt wie VS kann sich so etwas gar nicht leisten, wenn wir auch künftig gut ausgebildete Jugendliche wollen", hieß es zur möglichen Ausdünnung des Ganztagesangebotes.

Der Hintergrund, den Pädagogen zeichnen: Bei einer Mehrheit der Eltern seien beide Elternteile berufstätig. "Was passiert, wenn diese Kinder und Jugendlichen dann keine Strukturen mehr haben?" Entweder diese bekommen schulische Probleme, die Eltern verlassen VS wieder oder kommen erst gar nicht mehr ins Oberzentrum, so die Befürchtungen.

"Mangelndes Ganztagesangebot, weniger qualifizierte Kräfte, um Geld zu sparen? Das kann ganz schnell auch zum Standortnachteil werden."

Kommentar: Sinnfreie Pläne

Von Eva-Maria Huber

Für ein solches Verhalten gibt es viele Begriffe. Das Spektrum reicht von unüberlegt bis respektlos. Zu Recht fühlt sich der Gesamtelternbeirat (GEB) wie vor den Kopf gestoßen. Denn wenn es um schulische Themen und die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den 54 Elternvertretern geht, marschiert die Note eher in Richtung mangelhaft. Massive Veränderungen kommen ins Spiel (Ausdünnung des Ganztagesangebotes, Änderungen bei der Schulsozialarbeit), ohne dass der GEB dazu im Vorfeld einen Pieps sagen konnte. Was die Verärgerung befeuert: Die geplanten Einsparungen stehen in brüllendem Kontrast zu all den Sonntagsreden, wie wichtig uns unsere Kinder und Jugendlichen sind. Wenn sich Stadt und GEB wieder zusammensetzen, sollte es nicht nur um den Stil künftiger Kommunikation gehen, sondern auch um das geplante eher sinnfreie schulische Sparpaket.