Einsparungen bei Kindergärten: In Unterkirnach müssen Kinder wechseln

Es sind Einsparungen bei den Kindergärten geplant. Einige Kinder müssen wechseln. Deshalb war die Sitzung für eine Unterkirnacher Mutter und Gemeinderätin ein Wechselbad der Gefühle.

Die Gemeinde Unterkirnach bietet in den Kindergärten St. Elisabeth und Arche Noah Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) an. Nun drohte für 2026/2027 eine kostspielige Unterauslastung.

Hauptamtsleiter Julian Bach informierte über das Auslastungsproblem. „Ohne Eingreifen wären im nächsten Kindergartenjahr in der Arche Noah nur 39 von 62 VÖ-Plätzen belegt. Im katholischen St. Elisabeth läge die Auslastung bei 75 von 90 Kindergartenplätzen, darunter 44 VÖ-Plätze“, ließ er wissen.

Das drohte für das Schwarzwalddorf ins Geld zu gehen, weil die Personalkosten auch bei weniger gut ausgelasteten Gruppen nicht entsprechend sinken. „Als Sofortmaßnahme wurden alle Neuanmeldungen für den VÖ-Bereich dem evangelischen Kindergarten zugewiesen. Außerdem sollen noch drei Kinder von St. Elisabeth in die Arche Noah wechseln“, erläuterte Bach.

Auslastung verbessert sich

Was sind die Folgen? In St. Elisabeth ist der VÖ-Bereich mit 37 Plätzen für das Kindergartenjahr 2026/2027 jetzt voll ausgelastet. Arche Noah erreicht eine Auslastung von 42 der 50 Plätze.

Für die Gemeindekasse bedeutet das eine Entlastung von mindestens 100.000 Euro pro Kindergartenjahr. „Es entfällt eine Stelle in St. Elisabeth. In der Arche Noah kann eine halbe Stelle eingespart werden“, begründete Bach. Wegen der feststehenden Personalabgänge gebe es für das Erziehungspersonal kein Risiko einer Kündigung, ließ der Rathausmitarbeiter wissen.

Ein Wechselbad der Gefühle

„Ich bin Mutter und Mitglied im Finanzausschuss sowie im Kindergarten-Kuratorium“, begründete Gemeinderätin Karin Dold ihr „Wechselbad der Gefühle“. Sie ging auf die damalige Notwendigkeit des Baus eines zweiten Kindergartens zur Abdeckung des örtlichen Betreuungsbedarfs ein. „Wenn wir die Chance auf eine Einsparung von 100.000 bis 130.000 Euro nutzen, können wir die Qualität an anderer Ecke erhalten“, warb sie um Zustimmung.

„Wir haben immer noch ein paar freie VÖ-Plätze. Die wegfallenden 1,5 Stellen brauchen wir nicht“, führte Klaus Kuhnt ins Feld.

Kritik aus Reihen der Eltern

Aus der zahlreich vertretenen Elternschaft kam Kritik daran, dass drei Kinder ihr soziales Umfeld in St. Elisabeth verlassen müssen. Jedes Kind brauche eine neue Eingewöhnungszeit, lautete eine Stimme. „Was passiert, wenn wir keine Freiwilligen finden?“, fragte Michaela Gahl, Elternvertreterin in St. Elisabeth. Kuratoriumsmitglied Bach verwies auf die gute Qualität in beiden Einrichtungen. „Wir versuchen Eltern zu finden, die den Wechsel begleiten können“, sagte der studierte Pädagoge.

Voll besetzt sind die Besucherplätze hinter den Unterkirnacher Gemeinderäten, als es um Änderungen in den Kindergartengruppen mit verlängerter Öffnungszeit geht. Foto: Ulrich Schlenker

Am 8. Juli wird es ein Elterngespräch geben. Bach erwähnte aber auch, dass allein wegen der Kündigung einer Erzieherin die Zahl der in St. Elisabeth betreuten VÖ-Kinder verkleinert werden müsse.

Der Gemeinderat stimmte den Änderungen bei den VÖ-Gruppen bei Enthaltung von Cornelia Ries mehrheitlich zu.