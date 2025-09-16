Einsparpotenzial in Ortsmitte: Seelbacher Rat bringt Konzept zur Wärmewende auf den Weg

Private Haushalte machen etwa die Hälfte des Seelbacher Energieverbrauchs aus. 45 Prozent der Gebäude heizen mit Heizöl. Ein Wärmenetz könnte die Energiebilanz der Gemeinde aufbessern.
Adrian Gut, Projektentwickler bei der Badenova Netze aus Freiburg, stellte das Konzept für eine dezentrale Wärmeversorgung (wir berichteten) im Seelbacher Gemeinderat vor. Interessant ist die derzeitige Energiebilanz in der Gemeinde, gemessen nach Stromverbrauch, fossilen Energieträgern, Kraftstoff, Heizöl und erneuerbarer Wärme.