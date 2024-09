Bürgermeister Rüdiger Klahm dankte den Ratsmitgliedern für ihre Bereitschaft zur Kandidatur und dass sie sich mit ihrem Amtsantritt in den Dienst der Althengstetter Bürger stellen. „Wir haben einige große Themen vor uns“, betonte der Rathauschef. Dauer, Umfang und Finanzierung derselben seien auch eine Herausforderung für die Ämter der Verwaltung.

Als eines der drängendsten Vorhaben nannte Klahm die weitere Ausgestaltung des Haltepunkts der Hermann-Hesse-Bahn. Der millionenschwere Anbau an die Althengstetter Grundschule, das Baugebiet „Wasenäcker“ in Ottenbronn und die Dorfsanierung in Neuhengstett waren nur einige Beispiele aus dem dicken Aufgabenkatalog der nächsten fünf Jahre.

Im Rathaus benötige man die Unterstützung des Gemeinderats auch im Hinblick auf den immer drastischeren Personalmangel: „In den nächsten Jahren werden wir altersbedingt viel Wissen in der Verwaltung verlieren“. Nach Ansicht Klahms sollte es keine Denkverbote bei der Personalgewinnung und der Kooperation mit anderen Gemeinden geben, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. „Und das alles passiert bei einem schrumpfenden finanziellen Spielraum.“ Man werde versuchen müssen, mit wenig Geld das Maximale für die Gemeinde Althengstett herauszuholen.

Per Handschlag verpflichtet

Klahm hofft auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit im Gremium, „dass wir weiter in der Sache streiten und gemeinsam um einen Konsens ringen“. Nach den einleitenden Worten des Verwaltungschefs erhoben sich die neuen Gemeinderäte, der Bürgermeister verlas die Verpflichtungsformel: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das Wohl ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern“. Durch Handschlag wurde das Gelöbnis von jedem einzelnen Ratsmitglied gegenüber dem Bürgermeister bekräftigt.

Weil die Wählervereinigungen im Gremium sich bereits im Vorfeld auf die mögliche Besetzung der verschiedenen Ausschüsse und die drei Bürgermeisterstellvertreter geeinigt hatten, war die Besetzung dieser Gremium – komplett in offener Wahl – in knapp einer halben Stunde erledigt.

Ausschüsse, Bürgermeisterstellvertreter und Ältestenrat

Bürgermeisterstellvertreter

Vorgeschlagen und gewählt wurden als erster Stellvertreter Rainer Kömpf, als weitere Stellvertreter Martin Jourdan und Angelika Holzäpfel.

Ortsvorsteher

Bestätigt wurden nach dem Votum in den Ortsgremien Richard Dipper (erster Stellvertreter Daniel Jourdan) in Ottenbronn und Gudrun Stahlhut (Stellvertreter Michael Läpple und Claus Adam) in Neuhengstett.

Verwaltungs- und Finanzausschuss (beschließend

): im neu eingerichteten Gremium sitzen die nächsten fünf Jahre Rainer Kömpf (Stellvertreter Markus Jourdan), Martin Jourdan (Michael Läpple), Jörg Nonnenmann (Thomas Schmidt), Alexander Herzog (Jürgen Walz), Martin Wünsche (Wolfgang Bauer), Philipp Jourdan (Eckhard Flik), Paul Binder (Lothar Kante) und Amei Fischer (Richard Dipper).

Technischer Ausschuss (beschließend):

Markus Schwarz (Rainer Kömpf), Jürgen Walz (Alexander Herzog), Thomas Schmidt (Jörg Nonnenmann), Samuel Zipperle (Martin Jourdan), Wolfgang Bauer (Amei Fischer), Angelika Holzäpfel (Martin Wünsche), Eckhard Flik (Philipp Jourdan) und Lothar Kante (Richard Dipper).

Umlegungsausschuss (beschließend):

Markus Schwarz (Rainer Kömpf), Jürgen Walz (Martin Jourdan), Jörg Nonnenmann (Thomas Schmidt), Alexander Herzog (Samuel Zipperle), Wolfgang Bauer (Angelika Holzäpfel), Eckhard Flik (Amei Fischer), Philipp Jourdan (Lothar Kante) und Richard Dipper (Paul Binder).

Ältestenrat:

Rainer Kömpf (Markus Schwarz), Thomas Schmidt (Jörg Nonnenmann), Lothar Kante (Paul Binder), Angelika Holzäpfel (Martin Wünsche) und Eckhard Flik (Amei Fischer).