Die Sommerferien sind vorbei. Am kommenden Montag, 9. September, beginnt die Schule wieder. Die Einschulungsfeiern für die Erstklässler und Fünftklässler sind je nach Schule an unterschiedlichen Tagen.

An den einzelnen Schulen in Oberndorf beginnt das neue Schuljahr wie folgt:

In der Grundschule Aistaig beginnt am Montag der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 um 8.30 Uhr und dauert bis 12.05 Uhr. Die Einschulung der Erstklässler beginnt am Samstag, 14. September, um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche.

Der Unterricht in der Gutenbergschule Bochingen beginnt für die Klassen 2 bis 4 zur zweiten Stunde um 8.25 Uhr. Die Kinder der ersten Klassen wurden per Brief über den Einschulungstag informiert.

An der Grundschule Lindenhof startet für die Klassen 2 bis 4 der Unterricht ab 7.45 Uhr. Die Klassen 2 und 3 haben voraussichtlich bis 11.30 Uhr Unterricht, die Klasse 4 bis 12.20 Uhr. Der Nachmittagsunterricht ist für die Klassen 2 bis 4 von 13.30 Uhr bis 15 Uhr.

An der Grundschule Beffendorf beginnt der erste Schultag für die Kinder der Klassen 2 bis 4 um 8.35 Uhr und endet um 12 Uhr. Davor und danach gibt es zu den üblichen Betreuungszeiten die Verlässliche Grundschule. Die Einschulung der Erstklässler ist am Donnerstag, 12. September, ab 8.45 Uhr.

An der Grundschule Hochmössingen beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 um 7.45 Uhr. Für die Halbtagskinder endet der Unterricht um 12 Uhr, für die Ganztagskinder um 14.45 Uhr.

Start an der Ivo-Frueth-Schule

Für die Schüler der Klassen 2 bis 9 der Ivo-Frueth-Schule startet das Schuljahr um 8.10 Uhr mit einer zentralen Begrüßung durch die Schulleitung auf dem Schulhof. Anschließend ist bis 11.30 Uhr Unterricht. Ab Dienstag, 10. September, geht der Unterricht bis 12.25 Uhr. Die Einschulungsveranstaltung beginnt am Freitag, 13. September, um 9 Uhr im Foyer.

Start am Gymnasium am Rosenberg

Am Gymnasium am Rosenberg beginnt das Schuljahr für die Klassen 6 bis 12 in der zweiten Unterrichtsstunde, 8.10 Uhr. Unterrichtsende ist nach der sechsten Stunde um 12.25 Uhr. Der Nachmittag ist unterrichtsfrei. Für die Lehrerinnen und Lehrer findet in der ersten Stunde eine Gesamtlehrerkonferenz statt. Die Einschulung der fünften Klassen beginnt am Dienstag, 10. September, um 9 Uhr in der Mensa im Bonhoeffer-Haus. Die Eltern erhalten Informationen zu Stundenplan, Ferienverteilung, Schülerbeförderung, Nachmittagsbetreuung sowie zum Ablauf der ersten Schulwoche, einer Aktionswoche zum Kennenlernen der Schule. Für die fünften Klassen endet der Unterricht nach der fünften Stunde um 11.35 Uhr. Die Information der Eltern durch die Schulleitung dauert bis etwa 11 Uhr.

Die Zeiten im Schulverbund Oberndorf

Im Schulverbund Oberndorf haben die Klassen 2 bis 4 am Montag, 9. September, von 9 Uhr bis 11.35 Uhr Unterricht beim Klassenlehrer. Es findet kein Ganztags- und kein Nachmittagsunterricht statt.

Die Werkrealschulklassen haben von 8.10 Uhr bis 11.35 Uhr Unterricht beim Klassenlehrer. Es gibt keinen Nachmittagsunterricht. Das gilt auch für die Realschulklassen 6 und 7. Die Klassen 8 bis 10 beginnen um 8.10 Uhr und haben in der zweiten und dritten Stunde Unterricht beim Klassenlehrer, danach Unterricht laut Stundenplan. Es wird keinen Nachmittagsunterricht geben.

Die Schüler der Klasse 5 werden am Dienstag, 10. September, um 9 Uhr eingeschult. Für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 ist Unterricht nach Stundenplan.

Am Mittwoch, 11. September, beginnt um 9 Uhr die Einschulung für die Grundschulförderklasse. Am Samstag, 14. September, beginnt um 9 Uhr die Einschulung der ersten Klassen. Am Montag, 16. September, ist dann der erste reguläre Schultag für die Klasse 1.