Die erste Unterrichtsstunde in der Albert-Schweizer-Schule ist vorbei

Einschulung in Hechingen

1 Die neuen Erstklässler mit ihren Eltern Foto: Sven Kremer

Die Erstklässler wurden mit einer tierischen Geschichte an ihrer neuen Schule begrüßt und durften anschließend ihr Klassenzimmer kennenlernen.









Ein Löwe, der nicht schreiben konnte, und deshalb Briefe von anderen Tieren für seine begehrte Löwin schreiben ließ, bis die beiden schließlich zusammen schreiben lernten – so die Geschichte von Konrektorin Martina Wahl bei der Einschulungsfeier der neuen Erstklässler an der Albert-Schweizer Schule in Hechingen.