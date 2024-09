Mit Beginn des neuen Schuljahres lernen 463 Schülerinnen und Schüler am Bildungszentrum in Wildberg (BZW). Sie werden von 39 Lehrkräften auf ihrem Weg hin zum Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss begleitet.

Den Realschulabschluss streben in diesem Schuljahr 89 Schülerinnen und Schüler an; zwölf Schülerinnen und Schüler werden sich den Prüfungen zum Hauptschulabschluss stellen.

Das Lehrerkollegium begrüßt derweil zwei neue Kolleginnen in seinen Reihen: Claudia Jooß mit den Fächern Musik, evangelische Religion und Biologie; Mareike van de Weyer mit den Fächern Alltagskultur, Ernährung, Soziales (AES), Mathematik und Geographie. Beide Kolleginnen wurden von anderen Realschulen an das Bildungszentrum Wildberg versetzt, heißt es in der Mitteilung. Hajdarovic startet ihm Rahmen ihres Vorbereitungsdiensts mit dem eigenverantwortlichen Unterricht in den Fächern Deutsch und Biologie.

Lesen Sie auch

Das Bildungszentrum begrüßt außerdem 71 neue Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 5. Sie wurden Anfang der Woche in drei Klassen in einer kleinen Aufnahmefeier in die Schulgemeinschaft des Bildungszentrums aufgenommen. Im Anschluss an die Aufnahmefeier lud die Schulsozialarbeiterin Stefanie Albiez die Eltern zu einem kleinen Elterncafé ein.

Bilingualer Unterricht wird geschätzt

Musikalisch wurden die neuen BZWler durch die Gitarren- und Percussionsgruppe der Klassen 6 (unterstützt durch ehemalige Kooperationsschüler aus Klasse 7) begrüßt. Denn: Schüler können an einer Kooperation der Schule mit der Musikschule Wildberg teilnehmen und erlernen im Laufe von zwei Schuljahren (Klasse 5 und 6) Grundkenntnisse im Gitarrenspiel und in der Begleitung mit dem Cajon. Die Schülerinnen und Schüler erhalten von Sabine Schnürle-Lindenfelser und Reinier Ceruto Zaldivar von der Musikschule Wildberg Instrumentalunterricht.

Unsere Empfehlung für Sie Voneinander lernen Schülersprecher tauschen sich in Wildberg aus Austausch ist wichtig. Und Netzwerken auch. Im Bildungszentrum Wildberg kamen Schülersprecher und Verbindungslehrer zu einem regionalen Treffen zusammen.

Der bilinguale Unterricht, den das Bildungszentrum schon seit vielen Jahren anbietet, erfreue sich auch beim neuen Fünfer-Jahrgang großer Beliebtheit, heißt es vonseiten der Schule. Im Rahmen des bilingualen Unterrichts verwenden die Schüler in zwei Sachfächern die Pflichtfremdsprache Englisch und erfahren somit, dass die Fremdsprache nicht nur Unterrichtsgegenstand im Fach Englisch ist, sondern auch Kommunikationsmittel, um sich über fachliche Themen in den Sachfächern Biologie und Geographie in der Fremdsprache auszutauschen.

Die Schule freut sich erneut darauf, den Schülern der Jahrgangsstufe 9 wieder eine englische Sprachenwoche im Januar 2025 anzubieten, um die Kommunikationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler im Englischen weiter zu stärken, nicht zuletzt auch mit Blick auf die mündlichen Sprachprüfungen im Rahmen der Abschlussprüfungen, heißt es weiter.

Digitalisierung erleichtert Unterricht

Alle Lehrkräfte des Bildungszentrums sind mit digitalen Dienstgeräten ausgestattet; mittlerweile sind auch die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 10 mit diesen Tablets ausgestattet. Somit werde digital unterstützter Unterricht in diesen Jahrgängen deutlich einfacher. Denn die Schüler haben die Geräte immer zur Verfügung und unter anderem können digitale Lernaufgaben gestellt oder der Datenaustausch zwischen Lehrkräften und Lernenden erleichtert werden.

Durch die Ausstattung der Klassenzimmer mit Bildschirmen besteht für die Lehrkräfte, aber auch die Schüler die Möglichkeit, Lehrmaterialien und Arbeitsergebnisse in der Klasse zu präsentieren. Die Lehrkräfte entscheiden in ihrer jeweiligen pädagogischen und fachlichen Verantwortung über den Umfang des Einsatzes der Geräte im Unterricht. Die Schule bedankt sich beim Schulträger, der Stadt Wildberg, für diese umfangreiche digitale Ausstattung.