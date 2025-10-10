Einschränkungen in Ichenheim: Deshalb sorgt der Stromtrassen-Neubau für Frust im Ortschaftsrat

Die Erneuerung der Hochspannungsleitung durch das Rheintal betrifft auch Ichenheim. Für die Bauzeit muss ein Provisorium her. Das bringt Einschränkungen mit sich.
Für den Neubau der Hochspannungsleitung Daxlanden-Eichstetten muss auf Ichenheimer Gemarkung während der Bauzeit eine Stromumleitung gebaut werden. Ortsvorsteher Helmut Roth (FW) war alles andere als erfreut, als er seinen Kollegen vom Ortschaftsrat bei der Sitzung am Mittwochabend von einem Bauprojekt berichten musste, das den südöstlichen Teil der Ichenheimer Gemarkung den ganzen Winter über ziemlich stark beanspruchen werde.