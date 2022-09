1 Der Blick vom Kreisverkehr am Königsfelder Ortseingang in Richtung der Landesstraße 177 – dieser Abschnitt wird ab Montag für mehrere Wochen gesperrt. Foto: Moser

Auf Verkehrseinschränkungen müssen sich Autofahrer ab kommender Woche bei Königsfeld einstellen. Die Landesstraße 177 ist zwischen dem Kreisverkehr am Ortseingang und der Einmündung der Parkstraße gesperrt.















Link kopiert

Königsfeld - Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, sind für den Zeitraum der Sperrung Umleitungen eingerichtet, sodass der Verkehr den Teilabschnitt zwischen dem Kreisverkehr am Ortseingang Königsfeld bei der Mönchweilerstraße und der Einmündung der Parkstraße meiden kann. Von Montag, 26. September, an ist hier kein Durchkommen mehr. Voraussichtlich wird die Sperrung bis 21. Oktober andauern.

Der Autoverkehr wird einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung zufolge über die Hermann-Voland-Straße und die Buchenberger Straße umgeleitet. Der Lkw-Verkehr wird bereits in Peterzell an der Abzweigung zum Gewerbegebiet Hagenmoos über Mönchweiler umgeleitet, da dieser die Buchenberger Straße nicht befahren kann.

Busse zwischen Villingen und St. Georgen betroffen

In der kommenden Woche und der darauf folgenden Woche hat die Sperrung auch Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr von und nach Königsfeld. Einer Mitteilung des Landratsamts zufolge kommt es von Dienstag, 27., bis Donnerstag, 29. September, zu Einschränkungen auf der Buslinie 660 Villingen – St. Georgen. Die Busse nehmen den Umleitungsweg über Mönchweiler, sodass sie von Villingen kommend über die Hindenburgstraße in Mönchweiler direkt nach Königsfeld, zurück nach Mönchweiler und über die Haltestelle Weiherdamm weiter in Richtung Peterzell fahren.

"Mit Verspätungen ist zu rechnen"

"Um am Start- und Zielort Pünktlichkeit zu gewähren, entfällt die Bedienung der Haltestellen Peterzell-Hagenmoos und Industriegebiet/Hagenmoos sowie Königsfeld Freibad", heißt es in der Mitteilung. Ersatzhaltestellen sind Peterzell Alter Bahnhof und Königsfeld Busbahnhof. Ebenso kann die Haltestelle Am Weiherdamm in Mönchweiler nur im Rahmen des Umleitungswegs von Peterzell nach Königsfeld oder zurück bedient werden. Für die üblichen fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten der Haltestelle Am Weiherdamm muss die Ersatzhaltestelle in der Königsfelder Straße genutzt werden. "Mit Verspätungen ist zu rechnen", teilt das Landratsamt mit.

Ein Rohrdurchfluss muss erweitert werden

Grund für die Vollsperrung der Landesstraße 177 ist eine Maßnahme infolge des Starkregenrisikomanagements, wie Simon Weisser vom örtlichen Bauamt auf Anfrage unserer Redaktion berichtet. Im gesperrten Bereich, in dem unter anderem die Aldi- und Rossmann-Baustelle liegt, fällt demnach Oberflächenwasser aus dem südlichen Teil Königsfelds – also aus dem Wohngebiet jenseits der Jahnstraße – und auch aus dem Kurpark an. Um zu verhindern, dass dieses die Straße flutet, muss ein Rohrdurchfluss unter der Straße auf einen Meter erweitert werden.

Die Maßnahme hatte der Gemeinderat in seiner Juli-Sitzung beschlossen. Sie wurde damals für rund 60 000 Euro – die geschätzten Kosten hatten bei 30 000 Euro gelegen – an den einzigen Bieter vergeben. Nun geht es an die Umsetzung, wobei eine Vollsperrung der Straße Weisser zufolge unumgänglich ist. Das Rohr, das ersetzt werden soll, liege recht tief, sodass die Straße "ziemlich weit aufgemacht werden" müsse.