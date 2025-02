1 Die Anreise zum Stadion dürfte für viele SC Fans am Freitag schwieriger werden. Foto: Alexander Blessing

Verdi bestreikt zum dritten Mal die Freiburger Verkehrs AG. Auch die Anreise der Fans zum Spiel des SC Freiburg gegen Werder Bremen ist davon betroffen.









Link kopiert



Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) wird am Freitag, 21. Februar erneut von der Gewerkschaft Verdi bestreikt. Von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss am Samstag, 22. Februar, um 5 Uhr, fahren deshalb im VAG-Liniennetz an beiden Tagen keine Straßenbahnen und mit wenigen Ausnahmen keine Busse. Ein Notfallfahrplan ist nicht möglich, teilt die VAG mit.