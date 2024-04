Eine nächtliche Sanierung der Fahrbahn zwischen Oberndorf und Rottweil ist geplant.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest setzt von Montag, 8. April, bis voraussichtlich zum 30. April jeweils zwischen 19 Uhr und 6 Uhr abschnittweise die Fahrbahn der A 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil in Fahrtrichtung Singen instand. Es wird jeweils eine einspurige Verkehrsführung eingerichtet.

Sperrung der Abfahrten

Zusätzlich ist in den zwei Nächten vom 25. bis 27. April die Sperrung der Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Rottweil in Fahrtrichtung Singen nötig.

Die Umleitungen werden ausgeschildert und erfolgen über die Umleitungsstrecke U 48 ab der Anschlussstelle Oberndorf beziehungsweise über die U 50 zur Anschlussstelle Villingen-Schwenningen.

Die Arbeiten werden erst nach den Osterferien und während der Nachtstunden durchgeführt, um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Pressemitteilung der Autobahn GmbH.