Einschneidende Änderung: Schramberger müssen sich umstellen

1 Die Beruflichen Schulen Schramberg sind ein fester Anlaufort für viele junge Menschen in der Region. Wer künftig ins Einzelhandelsgeschäft einsteigen will, muss nach Rottweil fahren. Das sei zumutbar finden die verantwortlichen Stellen. Foto: Jambrek

Menschen, die eine Ausbildung im Einzelhandel absolvieren möchten, müssen sich nun umstellen. Ihre Ausbildung kann nicht mehr am Schramberger Standort stattfinden. In Rottweil hingegen bleibt das Angebot weiterhin erhalten.









Hintergrund ist laut Schulleiter Axel Rombach, dass es in der Schramberger Region und auch in den dort ansässigen Unternehmen immer weniger Auszubildende in den entsprechenden Berufen gebe. Da die Auszubildendenzahl in der Vergangenheit auf ein zu geringes Level abgesunken sei, sei es den Beruflichen Schulen Schramberg vonseiten des Regierungspräsidium Freiburg schlichtweg nicht mehr erlaubt, die Einzelhandelsausbildung weiterhin in Schramberg anzubieten. Für die Betroffenen heißt das, dass sie künftig nach Rottweil fahren müssen. Das Gesetz fordert nämlich lediglich eine „zumutbare Erreichbarkeit“ ein. Dort finden Sie weiterhin ihre fachlich kompetenten Ansprechpartner. Hintergrund ist daneben, dass für die Vermittlung strukturell Effizienz gefordert ist, führt Rombach aus.