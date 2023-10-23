Einschläfern lassen: Wann ist es Zeit, von einem Haustier Abschied zu nehmen?

Der Tod gehört zum Leben dazu. Das ist bei Haustieren nicht anders als bei uns Menschen. Bei Haustieren aber liegt es oft beim Besitzer, die Entscheidung zu treffen, ob und wann ein altes oder krankes Tier eingeschläfert werden muss. Ein Weg, den viele Tierbesitzer früher oder später gehen müssen – auch unser Autor. [Archiv]
Als Josh zu uns kam, war er bereits zwölf Jahre alt - für einen Hund bereits ein gehobenes Alter. Josh war schon damals nahezu taub und zeigte erste Anzeichen einer Arthrose. Bevor er zu meiner Frau und mir zog, war Josh über zehn Jahre der Hund meiner Eltern gewesen. Bei uns, so viel war klar, würde er seine letzten Jahre verbringen.