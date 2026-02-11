Einsatzzeit zu lange: Wegen Feuerwehreinsätzen – doch kein Tempo 30 in Höfen?

Eigentlich sollte die Geschwindigkeit auf den Höfener Ortsdurchgangsstraßen auf Tempo 30 reduziert werden. Doch das Landratsamt schloss sich den Bedenken der Feuerwehr an.
Der Lärmaktionsplan beschäftigte den Höfener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ein weiteres Mal. In Baden-Württemberg sind die Kommunen für die Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen zuständig, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinien erfolgte in Deutschland im Juni 2005 mit der Einführung der „Lärmminderungsplanung“ in das Bundes-Immissionsschutzgesetz.