Einsatzrekord in Sulz: Über 13 000 Stunden für Einsätze, Übungen und Kameradschaft

Die Einsatzkräfte der Sulzer Feuerwehr meisterten in diesem Jahr Brände, Gefahrgut- und Technikeinsätze erfolgreich.
Noch am Samstag vor der Abteilungs-Hauptversammlung musste die Sulzer Feuerwehr ausrücken. Sie war in diesem Jahr wieder stark gefordert. Abteilungskommandant Marcus Gnirß verzeichnete 700 Einsatzstunden mehr als im Vorjahr. Er warnte vor einer Überforderung der Feuerwehrleute. Die Einsatzzeiten müssten oft am Arbeitsplatz nachgearbeitet werden, bedeuteten aber auch weniger Freizeit und Schlaf. Er dankte den Arbeitgebern, die ihre bei der Feuerwehr aktiven Mitarbeiter freistellten.