Einsatzreiches Wochenende: Bergwacht Schwarzwald muss vor allem Radfahrer retten

1 Viel zu tun hatte am Wochenende die Bergwacht Schwarzwald. (Symbolfoto) Foto: Bergwacht Schwarzwald e.V.

Einsatzreiche Tage für die Bergwacht Schwarzwald: Während der Einweihung der neuen Bergrettungswache Feldberg mussten am Wochenende mehrere Radfahrer und Wanderer gerettet werden.









Link kopiert



Parallel zur feierlichen Einweihung der Bergrettungswache Feldberg war die Bergwacht Schwarzwald am vergangenen Wochenende bei einer Vielzahl von Einsätzen gefordert. Mehrere Radfahrer benötigten die Hilfe der ehrenamtlichen Bergretterinnen und Bergretter, auch Wanderer und Gleitschirmflieger gerieten in Notlagen, heißt es in einer Pressemitteilung.