Einsatzkräfte ziehen Bilanz: Feuerwehr Linach ordnet Führung neu

Die Feuerwehr Linach rückte im vergangenen Jahr zwei Mal aus, darunter auch an den Rössleplatz. Beim Mühlentag verzeichnete sie einen Rekordumsatz.
Änderungen gab es bei der Führung der Linacher Feuerwehr. Einziger Stellvertretender Kommandant ist künftig Armin Dorer. Die beiden bisherigen zusätzlichen Stellvertreter Uli Straub und Martin Müller sind Beisitzer im Ausschuss. Für Florian Straub rückt Lorenza Klausmann als Beisitzerin nach. Abteilungskommandant bleibt Stefan Braun.Dem Gesamtausschusses gehört weiterhin Markus Klausmann an.