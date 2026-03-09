Einsatzkräfte ziehen Bilanz: Feuerwehr Linach ordnet Führung neu

Die Feuerwehr Linach rückte im vergangenen Jahr zwei Mal aus, darunter auch an den Rössleplatz. Beim Mühlentag verzeichnete sie einen Rekordumsatz.

Änderungen gab es bei der Führung der Linacher Feuerwehr. Einziger Stellvertretender Kommandant ist künftig Armin Dorer. Die beiden bisherigen zusätzlichen Stellvertreter Uli Straub und Martin Müller sind Beisitzer im Ausschuss. Für Florian Straub rückt Lorenza Klausmann als Beisitzerin nach. Abteilungskommandant bleibt Stefan Braun.Dem Gesamtausschusses gehört weiterhin Markus Klausmann an.

Aktive Die Feuerwehr Linach hat aktuell 24 Aktive. Nach über 30 Jahren hat Robert Müller den aktiven Dienst beendet. Neu zur Wehr kamen Ida Dotter, Sonny Kern und Sebastian Müller. Zurück kehrte Christian Müller.

Einsätze Zwei Einsätze hatte die Linacher Wehr, im Juni einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten. Mit dabei waren mehrere Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber.

Beim Brand beim Rössleplatz im Dezember übernahm die Abteilung Linach die Riegelstellung der Nachbarhäuser von der Sommerbergstraße aus. „Es gab in der Nachbarschaft nicht mal schwarze Fenster“, so Gesamtkommandant Jochen Löffler in seinem Grußwort. Erfolgreich konnten die Nachbarhäuser geschützt werden. Hier zeigte sich, wie gut der Einsatz Abteilungsübergreifend funktioniert hat.

Mühlentag ist wieder ein großer Erfolg

Finanzen Ein großer Erfolg, so Kassier Uli Straub, war der Mühlentag am Pfingstmontag. Es konnte ein Rekordumsatz und -gewinn verzeichnet werden. Zwar war der Schrottpreis im vergangenen Jahr etwas niedriger als in den Vorjahren. Doch auch die zweitägige Schrottsammlung war wieder ein großer Erfolg.

Beförderungen Hauptfeuerwehrmann sind künftig Frank Burger, Patrick Rombach und Florian Straub. Feuerwehrmann ist Sonny Kern. Zur Feuerwehrfrau wurde Lorenza Klausmann befördert. Sie hat, wie auch Kevin Dorer, erfolgreich den Atemschutzlehrgang bestanden.