Einsatzkräfte ziehen Bilanz: Feuerwehr fordert bessere Infrastruktur

Die Feuerwehr Schramberg zählt mehr Einsätze und steigende Anforderungen.
Durch 15 Neueintritte im Jahr 2025, denen zwei Austritte und vier Übertritte in die Alterswehr gegenüberstanden, zählt die Feuerwehr Schramberg mit ihren fünf Abteilungen derzeit 205 aktive Mitglieder, darunter acht Frauen. Die neuen Mitglieder wurden bei der Hauptversammlung in der Festhalle Sulgen vom Stadtbrandmeister per Handschlag aufgenommen. „Trotzdem müssen wir weiterhin intensiv Nachwuchs werben“, betonte Stadtbrandmeister Wöhrle.